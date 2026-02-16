Pojďme dát souboj! Jake Paul může příště v ringu narazit na legendu akčních filmů

  17:35
Kolem boxera a kontroverzního influencera Jakea Paula je znovu živo. Na instagramu mu přistála výzva na souboj, kterou nikdo nečekal. Přišla od legendárního akčního herce a mistra bojových sportů Jeana-Clauda Van Damma.
Influencer a boxer Jake Paul

Influencer a boxer Jake Paul | foto: imago sportfotodienst / IMAGČTK

„Pojďme si dát souboj, skutečný souboj,“ řekla belgická akční hvězda 80. let na úvod krátkého videa na sociální síti.

Van Damme v něm mimo jiné vyzdvihl Paulův výkon v prosincovém duelu s bývalým šampionem těžké váhy Anthonym Joshuou. Hlavně ale nastínil, jak by měl jejich zápas vypadat.

Jean-Claude Van Damme, leden 2026

„Mělo by se bojovat v pravidlech blízkých K-1, bez loktů a low kicků. Může to být v Las Vegas, může to být v Abú Zabí, Dubaji, Velké Británii či Paříži,“ navrhl.

LET’S GO JCVD vs JP

Část případného výdělku chce herec poslat na charitu. „To můžeš udělat i ty. Pokud to neuděláš, je to tvé rozhodnutí,“ vzkázal.

Aby bylo jasno, že nejde jen o internetové hecování, Van Damme přešel i do osobnější roviny: „Nepřestanu, dokud neřekneš ano. Co můžeš ztratit? (…) Já jsem jen normální chlap, co ti chce nakopat zadek,“ řekl.

Video během několika dní posbíralo desítky tisíc lajků a tisíce sdílení. Fanoušci výzvu vesměs kvitují. Část bezvýhradně věří Van Dammovi, jiní připomínají Paulovu dravost.

Influencer sice pro část veřejnosti zůstává spíš mediální osobností než sportovcem, už roky ale sbírá zkušenosti v ringu. V roce 2024 byl hojně diskutovaný jeho vítězný duel s tehdy osmapadesátiletou boxerskou legendou Mikem Tysonem. Loni v prosinci stanul proti Anthonymu Joshuovi, padl však v šestém kole.

Výzvu Van Damma podpořila i dlouholetá šampionka UFC Valentina Ševčenková. O tom, jak by duel dopadl, prý nemá pochybnosti. „Legenda a otec západního thajského boxu Jean-Claude Van Damme Jakea Paula jasně porazí a všechny pomstí! Stará škola reprezentuje skutečnou kvalitu,“ napsala na síti X.

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Zda dalším soupeřem Jakea Paula bude právě hvězda filmů Kickboxer nebo Krvavý sport, ještě není jasné. Paul aktuálně povzbuzuje svou snoubenku Juttu Leerdamovou na jejím úspěšném rychlobruslařském tažení za medailemi na olympijských hrách a na Van Dammovo video zatím nereagoval.

Kdo by v případném souboji zvítězil?

