„Pojďme si dát souboj, skutečný souboj,“ řekla belgická akční hvězda 80. let na úvod krátkého videa na sociální síti.
Van Damme v něm mimo jiné vyzdvihl Paulův výkon v prosincovém duelu s bývalým šampionem těžké váhy Anthonym Joshuou. Hlavně ale nastínil, jak by měl jejich zápas vypadat.
„Mělo by se bojovat v pravidlech blízkých K-1, bez loktů a low kicků. Může to být v Las Vegas, může to být v Abú Zabí, Dubaji, Velké Británii či Paříži,“ navrhl.
Část případného výdělku chce herec poslat na charitu. „To můžeš udělat i ty. Pokud to neuděláš, je to tvé rozhodnutí,“ vzkázal.
Aby bylo jasno, že nejde jen o internetové hecování, Van Damme přešel i do osobnější roviny: „Nepřestanu, dokud neřekneš ano. Co můžeš ztratit? (…) Já jsem jen normální chlap, co ti chce nakopat zadek,“ řekl.
Video během několika dní posbíralo desítky tisíc lajků a tisíce sdílení. Fanoušci výzvu vesměs kvitují. Část bezvýhradně věří Van Dammovi, jiní připomínají Paulovu dravost.
Influencer sice pro část veřejnosti zůstává spíš mediální osobností než sportovcem, už roky ale sbírá zkušenosti v ringu. V roce 2024 byl hojně diskutovaný jeho vítězný duel s tehdy osmapadesátiletou boxerskou legendou Mikem Tysonem. Loni v prosinci stanul proti Anthonymu Joshuovi, padl však v šestém kole.
Výzvu Van Damma podpořila i dlouholetá šampionka UFC Valentina Ševčenková. O tom, jak by duel dopadl, prý nemá pochybnosti. „Legenda a otec západního thajského boxu Jean-Claude Van Damme Jakea Paula jasně porazí a všechny pomstí! Stará škola reprezentuje skutečnou kvalitu,“ napsala na síti X.
Zda dalším soupeřem Jakea Paula bude právě hvězda filmů Kickboxer nebo Krvavý sport, ještě není jasné. Paul aktuálně povzbuzuje svou snoubenku Juttu Leerdamovou na jejím úspěšném rychlobruslařském tažení za medailemi na olympijských hrách a na Van Dammovo video zatím nereagoval.