Letošní Roland Garros nabídlo první výrazně vypjatý moment už v prvním kole kvalifikace. Pedro Martínez si v úterý zajistil postup do druhého kola po vítězství 6:2 a 7:5, zápas na kurtu číslo 12 zvládl za hodinu a 35 minut. Jenže sportovní stránka věci rychle ustoupila do pozadí.
Krátce po mečbolu, kdy už se zdálo být hotovo, se oba hráči u sítě dostali do slovní potyčky. Co přesně konflikt odstartovalo, nebylo bezprostředně jasné, atmosféra ale rychle zhoustla. Martínez měl podle dostupných informací několikrát výhružně zopakovat větu: „Chceš jít ven?“
K fyzickému střetu nakonec nedošlo. Rozhodčí slezl z umpiru a oba hráče od sebe oddělil, aby situaci uklidnil.
Martínez se tak v kvalifikaci posunul dál. O den později nastoupil proti třiadvacetiletému Britovi Arthuru Ferymu a po třísetové bitvě zvítězil 7:6, 4:6 a 6:3. V pátek ho čeká duel s Američanem Emiliem Navou.