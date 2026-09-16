Domácí, kterým patří předposlední místo třetí ligy, se dostali do vedení v 6. minutě, kdy se prosadil kapitán Peter Orávik. Dunajská Streda před přestávkou skóre otočila a do kabin odcházela s vedením 2:1. Po změně stran však přišel nečekaný obrat.
V 58. minutě vyrovnal Tibor Tóth a o šest minut později poslal Sebastián Rák třetiligový tým znovu do vedení.
Lídr nejvyšší slovenské soutěže měl dvě obrovské možnosti na vyrovnání. Ani jednu ale nevyužil. V 75. minutě po fantastickém zákroku domácího gólmana neproměnil pokutový kop Ammar Ramadan a v nastaveném čase selhal také Alioune Sylla.
Veľké Ludince senzační vedení udržely a slavily postup.
Sestřih utkání Veľké Ludince vs. Dunajská Streda:
Domácí měli pro fotbalisty Dunajské Stredy připravenou večeři, na kterou se však hostující tým nedostavil.
„Udělali jsme přesně to, o co ještě v pondělí večer žádali. Připravili jsme jim i bezmasá jídla. Oni však bez jakékoli omluvy odmítli přijít,“ popsal klubový šéf František Urban pro ŠPORT.sk.
Domácí brankář Kristián Zábojník bral situaci s nadhledem: „Je to sport, v něm jsou emoce. Patří to k tomu.“
Jediným hráčem Dunajské Stredy, který po utkání předstoupil před média, byl obránce Bálint Csóka. Ten uznal, že jeho tým zápas nezvládl a dopustil se laciných chyb.
Veľké Ludince se v dalším kole Slovnaft Cupu se utkají s druholigovým Zvolenem.