Pohádková svatba sprinterské hvězdy. Olympijský šampion Lyles se oženil

Autor:
  8:40
Jedna z nejvýraznějších postav současné atletiky má za sebou velkou životní událost. Noah Lyles, olympijský šampion a jedna z hlavních tváří světového sprintu, se během víkendu oženil. Detaily ze svatby novomanželé sdíleli s magazínem Vogue, který o celé události informoval.
Americký sprinter Noah Lyles pózuje po triumfu ve štafetě na mistrovství světa. | foto: AP

Noah Lyles slaví vítězství ve finále běhu na 200 metrů na MS v Tokiu 2025 se...
Noah Lyles s přehledem vítězí v semifinále dvoustovky.
Noah Lyles po finále na 100m sprint OH 2024 v Paříži
Američtí sprinteři slaví triumf ve štafetě na mistrovství světa.
32 fotografií

Noah Lyles patří v posledních letech k nejvýraznějším tvářím světové atletiky. Olympijský šampion ze stovky, několikanásobný mistr světa a zároveň výrazná osobnost, která budí emoce nejen svými výkony, ale i vystupováním. Sebevědomé výroky, otevřené názory i občas provokativní chování na dráze z něj dělají jednoho z nejdiskutovanějších sportovců.

Tentokrát na sebe ale upozornil i mimo svět sportu. V sobotu se totiž oženil se svou partnerkou, bývalou jamajskou atletkou a olympijskou medailistkou Janelle Bromfieldovou. Ta získala bronz na olympijských hrách v Tokiu ve štafetě 4×400 metrů.

Dvojice se zná už z mládežnických závodů, blíž se ale dala dohromady až o několik let později. Svůj vztah zveřejnili na sociálních sítích na konci roku 2022 a o dva roky později oznámili zásnuby.

Samotná svatba proběhla v americké Georgii a podle Vogue, který přinesl exkluzivní fotografie i rozhovor s novomanžely, se nesla ve velmi osobním duchu. Pár do ní výrazně promítl jamajské kořeny nevěsty, důraz ale kladl především na atmosféru a propojení kultur.

„Byla to rozhodně ceremonie sjednocení,“ řekla Bromfieldová magazínu. „Bylo úžasné vidět, jak se různé kultury propojují v jednu. Všichni se bavili, komunikovali mezi sebou a panovala láskyplná atmosféra,“ doplnila.

Vstoupit do diskuse
Témata: Noah Lyles, Vogue
Výsledky

Nejčtenější

Pohádková svatba sprinterské hvězdy. Olympijský šampion Lyles se oženil

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.