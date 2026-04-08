Pohádková svatba sprinterské hvězdy. Olympijský šampion Lyles se oženil

Noah Lyles patří v posledních letech k nejvýraznějším tvářím světové atletiky. Olympijský šampion ze stovky, několikanásobný mistr světa a zároveň výrazná osobnost, která budí emoce nejen svými výkony, ale i vystupováním. Sebevědomé výroky, otevřené názory i občas provokativní chování na dráze z něj dělají jednoho z nejdiskutovanějších sportovců.
Tentokrát na sebe ale upozornil i mimo svět sportu. V sobotu se totiž oženil se svou partnerkou, bývalou jamajskou atletkou a olympijskou medailistkou Janelle Bromfieldovou. Ta získala bronz na olympijských hrách v Tokiu ve štafetě 4×400 metrů.
Dvojice se zná už z mládežnických závodů, blíž se ale dala dohromady až o několik let později. Svůj vztah zveřejnili na sociálních sítích na konci roku 2022 a o dva roky později oznámili zásnuby.
Samotná svatba proběhla v americké Georgii a podle Vogue, který přinesl exkluzivní fotografie i rozhovor s novomanžely, se nesla ve velmi osobním duchu. Pár do ní výrazně promítl jamajské kořeny nevěsty, důraz ale kladl především na atmosféru a propojení kultur.
„Byla to rozhodně ceremonie sjednocení,“ řekla Bromfieldová magazínu. „Bylo úžasné vidět, jak se různé kultury propojují v jednu. Všichni se bavili, komunikovali mezi sebou a panovala láskyplná atmosféra,“ doplnila.