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Pohádková láska Harryho Kanea. Svou manželku Kate poznal už jako čtyřletý

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  10:10
Harry Kane a jeho manželka Kate.

Harry Kane a jeho manželka Kate. | foto: Profimedia.cz

Harry Kane s manželkou Katie Goodlandová na Oktoberfestu
Harry Kane a jeho žena Kate
Harry Kane a jeho manželka Kate.
Harry Kane a jeho manželka Kate.
8 fotografií
Harry Kane a jeho manželka Kate se znají od útlého dětství. Poprvé se potkali už jako čtyřletí před branami základní školy Larkswood ve východním Londýně. Z dětského přátelství postupně vyrostla láska, která přetrvala až do dospělosti. Dnes spolu vychovávají čtyři děti a Kate stojí vždy po boku kapitána anglické reprezentace. Nechyběla ani u momentu, kdy přebíral Zlatý míč.

Vyrůstali nedaleko od sebe a dlouhé roky byli blízkými kamarády. Jejich vztah se změnil v lásku až během dospívání. Od té doby tvoří nerozlučnou dvojici.

Když v pondělí Kane přebíral Zlatý míč, nezapomněl poděkovat své „nejlepší kamarádce“ a „největší opoře“. Dokonce žertoval, že Kate si možná přála jeho vítězství ještě více než on sám. „Obětuješ tolik ze sebe, abych si já mohl plnit své sny,“ vzkázal dojaté manželce přímo z pódia.

Kate ho přitom podporovala dávno předtím, než se stal jedním z nejlepších útočníků světa. Zatímco on budoval fotbalovou kariéru, ona vystudovala sportovní vědu na Middlesex University a následně začala pracovat jako fitness trenérka.

Tři roky po její promoci ji Harry během dovolené na Bahamách požádal o ruku. V roce 2019 se vzali. V té době už společně vychovávali dvě dcery, které jim při soukromém svatebním obřadu šly za družičky. Koncem roku 2020 se rodina rozrostla o prvního syna Louise a za další tři roky přišel na svět ještě syn Henry.

Velká životní změna přišla v roce 2023, kdy se historicky nejlepší střelec Tottenhamu rozhodl opustit Premier League a přestoupil do Bayernu Mnichov.

Začátky v Německu však nebyly jednoduché. Kane přiznal, že odloučení od rodiny snášel těžce. První měsíce totiž trávil v Mnichově sám, ubytovaný v luxusním hotelu Vier Jahreszeiten Kempinski, kde apartmá vycházelo na zhruba 280 tisíc korun za noc. Ani veškerý komfort mu ale nedokázal nahradit přítomnost manželky a dětí.

Na začátku roku 2024 už byla rodina opět pohromadě. Manželé se se svými čtyřmi potomky nastěhovali do luxusní rezidence na předměstí Mnichova. Děti nastoupily do nové školy a Kate s Harrym si postupně zvykali na život v cizí zemi. Německo jim ale brzy přirostlo k srdci.

Zatímco se Harry zabydloval v Bayernu, Kate se začala více věnovat vlastním aktivitám. V červnu 2024 představila kolekci šperků Charms for Change, jejíž výtěžek podporuje nadaci Harry Kane Foundation. Prostřednictvím projektu se snaží pomáhat charitativním organizacím a upozorňovat na problematiku duševního zdraví, zejména u žen a matek.

Volný čas tráví Kate nejraději s rodinou. S dětmi poznává krásy Německa, v létě vyrážejí k místním jezerům a v zimě si užívají lyžování. Samotný Kane se však kvůli riziku zranění musí podobných aktivit vzdát. S dětmi však tráví tolik volného času, kolik jen může.

„Moje nejstarší dcera miluje jízdu na koni, takže s ní chodím do stájí. S ostatními dětmi zase hrávám fotbal na místním hřišti,“ popsal.

Kane si život v Německu pochvaluje. Řízek si dává každý týden, vozí mu ho až domů
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Příbram B vs. BenešovFotbal - 11. kolo - 28. 10. 2026:Příbram B vs. Benešov //www.idnes.cz/sport
28. 10. 10:30
  • 1.91
  • 3.61
  • 2.74
Brno vs. StrakoniceHázená - 9. kolo - 28. 10. 2026:Brno vs. Strakonice //www.idnes.cz/sport
28. 10. 11:00
  • 1.08
  • 14.40
  • 10.10
Liberec B vs. ČáslavFotbal - 2. kolo - 28. 10. 2026:Liberec B vs. Čáslav //www.idnes.cz/sport
28. 10. 11:00
  • 1.55
  • 3.87
  • 3.85
Prostějov vs. Hradec KrálovéFotbal - Osmifinále - 28. 10. 2026:Prostějov vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
28. 10. 12:30
  • 6.33
  • 4.48
  • 1.42
Jihlava vs. PlzeňFotbal - 3. kolo - 28. 10. 2026:Jihlava vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
28. 10. 14:00
  • 5.19
  • 4.31
  • 1.51
Varnsdorf vs. Horní ŘediceFotbal - 3. kolo - 28. 10. 2026:Varnsdorf vs. Horní Ředice //www.idnes.cz/sport
28. 10. 14:30
  • 1.30
  • 4.18
  • 6.55
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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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