Vyrůstali nedaleko od sebe a dlouhé roky byli blízkými kamarády. Jejich vztah se změnil v lásku až během dospívání. Od té doby tvoří nerozlučnou dvojici.
Když v pondělí Kane přebíral Zlatý míč, nezapomněl poděkovat své „nejlepší kamarádce“ a „největší opoře“. Dokonce žertoval, že Kate si možná přála jeho vítězství ještě více než on sám. „Obětuješ tolik ze sebe, abych si já mohl plnit své sny,“ vzkázal dojaté manželce přímo z pódia.
Kate ho přitom podporovala dávno předtím, než se stal jedním z nejlepších útočníků světa. Zatímco on budoval fotbalovou kariéru, ona vystudovala sportovní vědu na Middlesex University a následně začala pracovat jako fitness trenérka.
Tři roky po její promoci ji Harry během dovolené na Bahamách požádal o ruku. V roce 2019 se vzali. V té době už společně vychovávali dvě dcery, které jim při soukromém svatebním obřadu šly za družičky. Koncem roku 2020 se rodina rozrostla o prvního syna Louise a za další tři roky přišel na svět ještě syn Henry.
Velká životní změna přišla v roce 2023, kdy se historicky nejlepší střelec Tottenhamu rozhodl opustit Premier League a přestoupil do Bayernu Mnichov.
Začátky v Německu však nebyly jednoduché. Kane přiznal, že odloučení od rodiny snášel těžce. První měsíce totiž trávil v Mnichově sám, ubytovaný v luxusním hotelu Vier Jahreszeiten Kempinski, kde apartmá vycházelo na zhruba 280 tisíc korun za noc. Ani veškerý komfort mu ale nedokázal nahradit přítomnost manželky a dětí.
Na začátku roku 2024 už byla rodina opět pohromadě. Manželé se se svými čtyřmi potomky nastěhovali do luxusní rezidence na předměstí Mnichova. Děti nastoupily do nové školy a Kate s Harrym si postupně zvykali na život v cizí zemi. Německo jim ale brzy přirostlo k srdci.
Zatímco se Harry zabydloval v Bayernu, Kate se začala více věnovat vlastním aktivitám. V červnu 2024 představila kolekci šperků Charms for Change, jejíž výtěžek podporuje nadaci Harry Kane Foundation. Prostřednictvím projektu se snaží pomáhat charitativním organizacím a upozorňovat na problematiku duševního zdraví, zejména u žen a matek.
Volný čas tráví Kate nejraději s rodinou. S dětmi poznává krásy Německa, v létě vyrážejí k místním jezerům a v zimě si užívají lyžování. Samotný Kane se však kvůli riziku zranění musí podobných aktivit vzdát. S dětmi však tráví tolik volného času, kolik jen může.
„Moje nejstarší dcera miluje jízdu na koni, takže s ní chodím do stájí. S ostatními dětmi zase hrávám fotbal na místním hřišti,“ popsal.
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Kane si život v Německu pochvaluje. Řízek si dává každý týden, vozí mu ho až domů