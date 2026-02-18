Některé olympijské upomínkové předměty jsou doslova horké zboží. Třeba plyšoví maskoti jsou už více než týden v obchodech v dějišti her prakticky vyprodaní. Zájem je ale i o trička, odznáčky, figurky či hrníčky s logem her. Řada lidí zkouší štěstí na internetu. Právě tam se ale teď mohou velmi snadno stát obětmi falešných prodejců.
Kyberbezpečnostní organizace Bitdefender tento týden oznámila, že odhalila vlnu podvodných webů, které jsou téměř k nerozeznání od oficiálního obchodu olympiády. Cílí přitom na zákazníky v Evropě i ve Spojených státech.
Podle Bitdefenderu se podvod šíří hlavně přes falešné reklamy na platformách společnosti Meta, tedy mimo jiné na Facebooku a Instagramu. Reklamy slibují „oficiální“ olympijské zboží a lákají na extrémní slevy.
Kdo na inzerát klikne, skončí na podvržené stránce vytvořené tak, aby z potenciální oběti vylákala platební údaje, adresu, telefon i e-mail. Oběti pak mohou dostat padělané zboží - nebo také vůbec nic. Zároveň riskují, že jejich osobní data skončí v nesprávných rukou.
Obchody zmizí během několika hodin
Podvod stojí na velmi věrohodných kopiích oficiálního e-shopu. Falešné stránky používají stejné produktové fotografie, barevné ladění i nabídku jako oficiální obchod. Mnoho podvodných domén bylo zaregistrováno v krátkém rozmezí posledních několika dní a propagují je nově založené facebookové stránky.
Část těchto webů po přijetí plateb mizí během hodin či dnů a s nimi i šance na reklamaci nebo vrácení peněz. Podle organizace Bitdefender mohlo být vzhledem k počtu falešných webů podvedeno i několik tisíc lidí.
Tiskové oddělení zimních olympijských her agentuře Reuters sdělilo, že „si je vědomo neautorizovaných webů, které zneužívají značku her, ty jsou neprodleně hlášeny příslušným úřadům“, aby mohly být odstraněny.
Zástupci Bitdefenderu uvedli, že dá podvod se dá odhalit podle detailů. Tím nejvýraznějším je jejich největší reklamní lákadlo, tedy výše slev. Zatímco oficiální internetový obchod může nabídnout akci typu „zaregistrujte se a ušetřete 15 procent“, klonované stránky přehánějí a slibují slevy třeba až 80 procent.