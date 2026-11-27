Do Vatikánu se v pondělí 23. listopadu sjela řada osobností světové cyklistiky. Mezi hosty, které hlava katolické církve přijala v prostorách Apoštolského paláce, nechyběly takové legendy jako Eddy Merckx, Miguel Indurain či čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome.
Mezi hvězdnou sportovní společností mělo svého zástupce také Česko, a to v osobě někdejšího elitního závodníka a současného ředitele Czech Tour Leopolda Königa.
S nevšedním zážitkem se König pochlubil na sociálních sítích, kde zveřejnil několik záběrů z audience. „Některá setkání si člověk nedovede ani představit. Bylo mi ctí,“ napsal König.
Slavnostní audienci uspořádalo vatikánské Dikasterium pro kulturu a vzdělávání ve spolupráci s UCI s cílem poukázat na společenský a duchovní přesah cyklistiky a její schopnost spojovat lidi bez ohledu na jejich národnost či kulturní rozdíly.
Sám papež se ve svém projevu řekl, že i on má na některé cyklistické závody živé vzpomínky. „Být svědkem takových sportovních výkonů, které jsou hluboce zakořeněny v naší kultuře a společnosti, přesahuje samotný soutěžní rozměr sportu. Vítězství i porážky, radosti i zklamání, které jste zažili, odrážejí hodnoty a výzvy, jež utvářejí lidskou existenci,“ uvedl Lev XIV. V závěru audience pak udělil přítomným i jejich rodinám apoštolské požehnání.