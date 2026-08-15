Velká cena Nizozemska se letos v Zandvoortu pojede naposledy. Pořadatelé se s vedením formule 1 nedohodli na pokračování závodu po roce 2026. Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen vzdá závodům v Nizozemsku hold speciální helmou.
Tentokrát na ní chybí oranžová, která je s nizozemským pilotem i jeho fanoušky neodmyslitelně spojená. Verstappen vsadil na bílou a modrou a designem odkazuje na tradiční delftskou keramiku, jeden z nejznámějších symbolů Nizozemska.
„Ikonická Velká cena. Nezapomenutelné vzpomínky, které zůstanou na celý život. Poslední domácí závod, speciální helma a pocta Nizozemsku i Zandvoortu,“ stojí u videa, v němž Verstappen nový design představil.
Pilot Red Bullu se v této sezoně potýká s výkonností monopostu. Do domácího závodu tak vstoupí z šestého místa průběžného pořadí mistrovství světa. Po jedenácti odjetých velkých cenách má na kontě 109 bodů. Na vedoucího Kimiho Antonelliho z Mercedesu ztrácí 110 bodů.
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