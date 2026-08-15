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Pocta Nizozemsku. Verstappen ukázal helmu pro poslední domácí závod

Autor:
  9:00
Pilot F1 Max Verstappen

Pilot F1 Max Verstappen | foto: Profimedia.cz

Max Verstappen představil speciální helmu pro poslední Velkou cenu Nizozemska
Max Verstappen představil speciální helmu pro poslední Velkou cenu Nizozemska
Max Verstappen představil speciální helmu pro poslední Velkou cenu Nizozemska
Max Verstappen představil speciální helmu pro poslední Velkou cenu Nizozemska
11 fotografií
Max Verstappen představil speciální helmu pro domácí Velkou cenu Nizozemska. Oranžová tentokrát ustoupí modré a bílé. Design helmy totiž odkazuje na slavnou nizozemskou keramiku Delft.

Velká cena Nizozemska se letos v Zandvoortu pojede naposledy. Pořadatelé se s vedením formule 1 nedohodli na pokračování závodu po roce 2026. Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen vzdá závodům v Nizozemsku hold speciální helmou.

Tentokrát na ní chybí oranžová, která je s nizozemským pilotem i jeho fanoušky neodmyslitelně spojená. Verstappen vsadil na bílou a modrou a designem odkazuje na tradiční delftskou keramiku, jeden z nejznámějších symbolů Nizozemska.

„Ikonická Velká cena. Nezapomenutelné vzpomínky, které zůstanou na celý život. Poslední domácí závod, speciální helma a pocta Nizozemsku i Zandvoortu,“ stojí u videa, v němž Verstappen nový design představil.

Pilot Red Bullu se v této sezoně potýká s výkonností monopostu. Do domácího závodu tak vstoupí z šestého místa průběžného pořadí mistrovství světa. Po jedenácti odjetých velkých cenách má na kontě 109 bodů. Na vedoucího Kimiho Antonelliho z Mercedesu ztrácí 110 bodů.

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