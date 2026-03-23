Poborský zaběhl při maratonu v Římě rekord. Hodil by se vozík, žertoval v cíli

  11:01
Doma už má bronz a stříbro z mistrovství Evropy, teď Karel Poborský svou sbírku rozšířil o další medaili. Legenda českého fotbalu si ji z Říma přivezla za účast v maratonském běhu, který navíc ozdobila osobním rekordem. O svůj úspěch se Poborský bezprostředně po proběhnutí cílem podělil i na sociálních sítích. „Mám ji! Zlatou! A navíc v osobním rekordu,“ hlásil ve videu.
Karel Poborský | foto: ČTK

Legendární záložník zaběhl svůj dosud nejlepší maraton v ulicích Říma v čase 4:09:20. A to jen pár dní před svými čtyřiapadesátými narozeninami. Po závodě se natočil před Koloseem.

„Gladiátoři dosportovali,“ vzkázal viditelně vyčerpaný, ale spokojený Poborský. „Sotva jdu! Zavolej sanitku,“ dodal s nadsázkou. K videu navíc připojil komentář: „Odvoz na golfovém vozíku do hotelu by se hodil.“

Za svůj skvělý výkon však sklidil v komentářích řadu gratulací. Ocenili ho například bývalí reprezentační kolegové Marek Jankulovski a Pavel Kuka. Přidaly se i další známé osobnosti, mimo jiné bývalá tenistka Barbora Strýcová nebo modelka Tereza Maxová.

Pro Karla Poborského jsou běhy na dlouhé tratě velkou vášní. Na sociálních sítích pravidelně sdílí záběry z různých závodů. Na podzim to například byl maraton ve Florencii, na konci ledna zaběhl půlmaraton v Praze.

Nedělní maraton v Římě však pro něj znamenal další milník: Výsledný čas totiž ukazuje, že každý kilometr v průměru zvládl za méně než šest minut.

