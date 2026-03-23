Legendární záložník zaběhl svůj dosud nejlepší maraton v ulicích Říma v čase 4:09:20. A to jen pár dní před svými čtyřiapadesátými narozeninami. Po závodě se natočil před Koloseem.
„Gladiátoři dosportovali,“ vzkázal viditelně vyčerpaný, ale spokojený Poborský. „Sotva jdu! Zavolej sanitku,“ dodal s nadsázkou. K videu navíc připojil komentář: „Odvoz na golfovém vozíku do hotelu by se hodil.“
Za svůj skvělý výkon však sklidil v komentářích řadu gratulací. Ocenili ho například bývalí reprezentační kolegové Marek Jankulovski a Pavel Kuka. Přidaly se i další známé osobnosti, mimo jiné bývalá tenistka Barbora Strýcová nebo modelka Tereza Maxová.
Pro Karla Poborského jsou běhy na dlouhé tratě velkou vášní. Na sociálních sítích pravidelně sdílí záběry z různých závodů. Na podzim to například byl maraton ve Florencii, na konci ledna zaběhl půlmaraton v Praze.
Nedělní maraton v Římě však pro něj znamenal další milník: Výsledný čas totiž ukazuje, že každý kilometr v průměru zvládl za méně než šest minut.