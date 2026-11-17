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Poborskému i jeho spoluhráčům tehdejší evropský šampionát otevřel dveře k velkým kariérám. Na hřišti zářili, mimo něj panovaly v týmu uvolněnější poměry než dnes. Za českou výpravou podle Poborského přijel kamion s pivem. Na hotelové chodbě byl prý pořád jeden sud naražený.
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„Jak došel z oběda, tak si natočil třetinku, tam ji vypil, než došel na pokoj a lehl si a usnul,“ popsal Poborský, jak vypadal odpolední odpočinek na šampionátu.
Zcela odlišně tehdy vypadaly i vztahy s novináři. Už od prvního srazu české reprezentace v roce 1994, kdy tým hrál v Turecku, jezdili podle Poborského reportéři s hráči jedním autobusem. „Jezdili s námi autobusem z letiště na hotel, na stadion. Pořád jedna banda,“ řekl.
V autobuse se tísnilo šedesát až sedmdesát lidí, z toho asi třicet novinářů. Na sedadlech sedávali po dvou i po třech, aby se všichni vešli. „Prostě ten svět byl jiný, ta doba byla jiná,“ dodal Poborský.