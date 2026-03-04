Po ztrátě nohy začala s krasobruslením. Teď chce dostat sport na paralympiádu

Paralympijské hry startují už tento pátek. Sportovci s handicapem se utkají v šesti disciplínách, ale do budoucna by se program mohl rozšířit. Už delší dobu sílí snaha prosadit na paralympiádu také krasobruslení. Pozornost k tématu nyní přitáhl příběh Stef Reidové. Úspěšná paraatletka totiž vyměnila stadion za kluziště.
Stef Reidová se po svém působení v soutěži Dancing On Ice zaměřila na krasobruslení.

Novozélanďanka Reidová přišla o pravou nohu při nehodě na lodi v patnácti letech. Přesto se vypracovala mezi světovou sportovní špičku. Z paralympijských her v Londýně 2012 a v Riu 2016 si odvezla stříbrné medaile ve skoku do dálky v barvách Velké Británie, v Pekingu 2022 pak vybojovala bronz v běhu na 200 metrů za Kanadu.

Dnes jedenačtyřicetiletá sportovkyně míří k dalšímu cíli - zimní paralympiádě. Spolu s dalšími parabruslaři usiluje o zařazení krasobruslení do programu her.

Na led se dostala v roce 2022 díky televizní show Dancing On Ice, kde celebrity bruslí s profesionálními krasobruslaři. Pro Reidovou to znamenalo náročnou adaptaci. Kvůli svému handicapu se musela naučit zapojovat jiné svaly než běžní bruslaři a tréninky pro ni byly výjimečně vyčerpávající. To i přesto, že pro ni byla vytvořena protéza speciálně upravená pro pohyb na ledě.

„Každý týden to byl nový prototyp, který tlačil na jiné body. Já jsem tak v podstatě musela vždycky začínat znovu,“ cituje ji AP News. Uvažovala, že ze soutěže odstoupí, nakonec však zabojovala a dostala se až do čtvrtfinále.

Bruslení si zamilovala a od svého působení v soutěži patří mezi výrazné tváře hnutí Inclusive Skating, které usiluje o paralympijské uznání krasobruslení.

Organizaci založila Margarita Sweeney-Bairdová, bývalá závodnice a trenérka, jež už od 90. let podporuje bruslení lidí s postižením. Protože pokrok v tomto odvětví byl pomalý, po roce 2010 začala pořádat vlastní soutěže a vytvořila i upravený systém hodnocení. Sportovce oceňuje za to, co dokážou, místo aby je trestal za limity. Sestavy jsou kratší a počet skoků omezený, neboť opakované dopady na protézu mohou být bolestivé.

Jejím velkým cílem jsou paralympijské hry. „Zařazení do programu paralympiády by pro bruslaře znamenalo další podporu a uznání,“ říká Sweeney-Bairdová.

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Nový sport ale musí prokázat dostatečnou mezinárodní základnu. Zimní paralympiáda se navíc rozšiřuje jen velmi pozvolna. Naposledy přibyl snowboard v roce 2014. Krasobruslení by potřebovalo souhlas Mezinárodního paralympijského výboru a dořešení pravidel a klasifikace.

„Výbor hledá způsoby, jak umožnit sportovcům dosahovat výkonů na paralympijských hrách, a náš současný strategický plán obsahuje cíl prozkoumat cesty k rozvoji zimních paralympijských her,“ uvedl Mezinárodní paralympijský výbor v prohlášení pro AP News.

Program para hokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Zatím se parabruslaři zviditelňují hlavně skrze sociálních sítě. Reidovou na Instagramu sleduje přes 46 tisíc lidí. Zde sdílí videa ze své krasobruslařské cesty. Sledují ji mimo jiné i zástupci sportovního světa včetně kanadského čtyřnásobného olympijského medailisty v kajaku Adama van Koeverdena, britské sprinterky Louise Hazelové nebo českého krasobruslaře Filipa Taschlera.

Výsledky

4. března 2026  16:30

Stef Reidová se po svém působení v soutěži Dancing On Ice zaměřila na krasobruslení.

