Ricciardo patřil k nejoblíbenějším pilotům F1. Během čtrnáctileté kariéry sice nezískal titul mistra světa, přesto ho fanoušci milovali. Do paddocku přinesl autenticitu, lidskost, humor i nakažlivě dobrou náladu. Není proto divu, že se stal jednou ze stálic dokumentární série Netflixu Drive to Survive.
Pak ale jeho výkony začaly upadat. Nejprve neuspěl v McLarenu. Obrat nepřišel ani v týmu Racing Bulls, což nakonec vyústilo ve ztrátu sedačky ještě před koncem předminulé sezony.
Na tu chvíli se podle svých slov připravoval. Přesto na něj situace dolehla naplno. „Když se tolik let probouzíte v podstatě jen s jedním životním cílem, tak i když cítíte, že ten čas nastal, nic to nemění na tom, že si pak řeknete: Je to pryč. A co mám dělat teď?“ řekl dnes šestatřicetiletý Ricciardo webu The Athletic.
První měsíce po odchodu z formule 1 si prý nedokázal přiznat, že je tato kapitola jeho života skutečně uzavřená. Když si to pak konečně připustil, trvalo prý další půl rok, než si zvykl na nový, výrazně klidnější život.
Jeho hlavním úkolem prý bylo „najít normálnost“. Výrazně mu v tom pomohla práce na rodinné farmě. Podílel se na jejím chodu, opravoval napajedla pro krávy a pomáhal také s obsluhou válce nebo cisterny s vodou.
„Hlavní věc, kterou jsem si z loňska odnesl, je důležitost času o samotě. Uvědomil jsem si, že jsem byl pořád obklopený lidmi a chaosem. Nikdy jsem pořádně nedostal šanci udělat rozhodnutí sám za sebe. Snadno jsem se nechal přesvědčit, že něco je správně, že tohle nebo tamto je ta správná cesta,“ vysvětlil bývalý pilot.
Právě samota mu pomohla uvědomit si, co chce on sám. „Myslím, že čas o samotě je důležitý pro každého,“ podotkl.
Někdejší jezdec týmů HRT, Red Bull, Renault, McLaren a také sesterské stáje Red Bullu, dnešního Racing Bulls, cítil, že potřebuje na čas z motorsportového kolotoče zmizet.
„Věděl jsem, že skočit rovnou do role komentátora nebo něčeho podobného není to pravé. Dělat něco jen proto, abych něco dělal a zůstával na očích, prostě není můj styl,“ řekl.
Pracovně se tak nyní věnuje především své módní značce Enchanté. Druhý projekt je ale motorsportu velmi blízko: loni na podzim se stal globálním ambasadorem Ford Racing.
„Pořád mě to drží napojeného na automobilový svět, ale nejsem jen kluk z plakátu formule 1. Můžu si tak trochu dělat svoje, ale zároveň v tom prostředí zůstat,“ uvedl Ricciardo.
V roli ambasadora Ford Racing už se zúčastnil několika různých akcí. Tato spolupráce mu podle jeho slov pomáhá znovu si vybudovat dobrý vztah k autům a motorsportu. Ztracenou radost z řízení opět našel, ale na závodění zatím připravený není. Vyhovuje mu sedět za volantem „pro zábavu“. Do budoucna ale možnost návratu k soutěžím nezavrhuje.