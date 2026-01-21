Dvojnásobný mistr světa v těžké váze se zranil při vážné dopravní nehodě 29. prosince v Nigérii. Při střetu s odstaveným nákladním autem zahynuli jeho spolujezdci – kondiční trenér Sina Ghami a člen týmu Latif „Latz“ Ayodele.
Boxer Joshua se zranil při tragické autonehodě. Dva spolujezdci nepřežili
Krátce po nehodě se objevily spekulace o možném konci Joshuovy kariéry. Ty přiživil i výrok jeho strýce, podle kterého boxer rodině naznačil úmysl pověsit rukavice na hřebík.
Nyní ovšem boxer zveřejnil na sociálních sítích video z tréninku, k němuž připojil popisek: „Terapie mentální síly.“
Krátce před nehodou Joshua zvítězil v exhibičním zápase nad influencerem Jakem Paulem. Do Nigérie odcestoval na dovolenou za rodinou.
Joshua unikl smrti jen šťastnou náhodou. Řidiči po nehodě hrozí doživotí
Před týdnem na Instagramu uctil památku obou zesnulých kolegů. „Chodili jsme spolu, vtipkovali. A já si neuvědomoval, že jsem v přítomnosti tak výjimečných lidí. Je to těžké pro mě, ale ještě těžší pro jejich rodiče,“ napsal.
Promotér Eddie Hearn uvedl, že Joshua dostane dostatek času, aby se s tragédií vyrovnal. „Nejdřív se musí dát dohromady fyzicky, psychicky, emočně i lidsky. Teprve potom přijde rozhodnutí o budoucnosti,“ řekl a dodal, že by se do ringu mohl vrátit, až bude sám připraven.