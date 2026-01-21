Po tragické nehodě už zase trénuje. Bude boxer Joshua pokračovat v kariéře?

David Chuchma
  6:57
Hvězdný boxer Anthony Joshua po tragické autonehodě, při níž zemřeli dva jeho blízcí přátelé a členové týmu, už opět trénuje. Dál ovšem zůstává nejasné, jaká bude jeho sportovní budoucnost a zda se uskuteční dlouho očekávaný duel s Tysonem Furym.
Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua se postrkují na tiskové konferenci před...

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua se postrkují na tiskové konferenci před boxerským duelem. | foto: Reuters

Anthony Joshua se vrátil po nehodě vrátil k tréninku.
Zdemolované SUV po tragické nehodě na dálnici v Nigérii, při níž zahynuli dva...
Zdemolované SUV po tragické nehodě na dálnici v Nigérii, při níž zahynuli dva...
Zdemolované SUV po tragické nehodě na dálnici v Nigérii, při níž zahynuli dva...


Dvojnásobný mistr světa v těžké váze se zranil při vážné dopravní nehodě 29. prosince v Nigérii. Při střetu s odstaveným nákladním autem zahynuli jeho spolujezdci – kondiční trenér Sina Ghami a člen týmu Latif „Latz“ Ayodele.

Boxer Joshua se zranil při tragické autonehodě. Dva spolujezdci nepřežili

Krátce po nehodě se objevily spekulace o možném konci Joshuovy kariéry. Ty přiživil i výrok jeho strýce, podle kterého boxer rodině naznačil úmysl pověsit rukavice na hřebík.

Nyní ovšem boxer zveřejnil na sociálních sítích video z tréninku, k němuž připojil popisek: „Terapie mentální síly.“

Anthony Joshua se vrátil po nehodě vrátil k tréninku.

Krátce před nehodou Joshua zvítězil v exhibičním zápase nad influencerem Jakem Paulem. Do Nigérie odcestoval na dovolenou za rodinou.

Joshua unikl smrti jen šťastnou náhodou. Řidiči po nehodě hrozí doživotí

Před týdnem na Instagramu uctil památku obou zesnulých kolegů. „Chodili jsme spolu, vtipkovali. A já si neuvědomoval, že jsem v přítomnosti tak výjimečných lidí. Je to těžké pro mě, ale ještě těžší pro jejich rodiče,“ napsal.



Thank you for all the love and care you have shown my brothers. I didn’t even realise how special they are. I’ll just be walking with them and cracking jokes with them, not even knowing God kept me in the presence of great men. 100% it’s tough for me, but I know it’s even tougher for their parents ❤️ I have a strong mind, and I believe God knows their hearts. May God have mercy on my brothers

8. ledna 2026 v 14:23, příspěvek archivován: 20. ledna 2026 v 14:00


Promotér Eddie Hearn uvedl, že Joshua dostane dostatek času, aby se s tragédií vyrovnal. „Nejdřív se musí dát dohromady fyzicky, psychicky, emočně i lidsky. Teprve potom přijde rozhodnutí o budoucnosti,“ řekl a dodal, že by se do ringu mohl vrátit, až bude sám připraven.


Témata: Anthony Joshua, boxer
