Krátce po těžkém pádu přišla další bolest. Vonnové zemřel milovaný pes

David Chuchma
  15:42
Americká lyžařská legenda Lindsey Vonnová prožívá nejtěžší období svého života. Jen krátce po vážném pádu v olympijském sjezdu a sérii operací přišla o svého dlouholetého psího parťáka Lea. Smutnou zprávu oznámila emotivním vyjádřením na sociálních sítích.

„Leo odešel a připojil se k Lucy a Bearovi v nebi,“ napsala lyžařka. Přiznala, že poslední dny patřily k nejtěžším v jejím životě a se ztrátou se zatím nedokáže vyrovnat.

Lindsey Vonnová se na sociálních sítích svěřila se smutnou zprávou. Krátce po vážném pádu přišla o svého dlouholetého psího parťáka Lea, který jí byl oporou třináct let.
Lindsey Vonnová se na sociálních sítích svěřila se smutnou zprávou. Krátce po vážném pádu přišla o svého dlouholetého psího parťáka Lea, který jí byl oporou třináct let.
Lindsey Vonnová se na sociálních sítích svěřila se smutnou zprávou. Krátce po vážném pádu přišla o svého dlouholetého psího parťáka Lea, který jí byl oporou třináct let.
Lindsey Vonnová se na sociálních sítích svěřila se smutnou zprávou. Krátce po vážném pádu přišla o svého dlouholetého psího parťáka Lea, který jí byl oporou třináct let.
45 fotografií

Pes zemřel v den jejího pádu. Nedávno mu lékaři diagnostikovali rakovinu plic, už dříve překonal lymfom. Tentokrát však selhávalo i jeho srdce a bolest už tělo nezvládalo.

Noha pořád na kusy, vzkázala Vonnová. Je doma, přesouvala se v upraveném tryskáči

„Ležela jsem na nemocničním lůžku den po pádu, když jsme se s mým velkým klukem loučili,“ popsala Vonnová. Přiznala, že v krátkém čase přišla o mnoho věcí, které pro ni měly zásadní význam.

Leo byl podle jejích slov oporou v nejtěžších chvílích kariéry i osobního života. Doprovázel ji od druhého vážného zranění kolene, byl s ní při sledování olympiády v Soči, pomáhal jí zvládat pády i psychicky náročná období. „Vždy mi dával pocit bezpečí a lásky. Za těch třináct let jsme spolu zažili strašně moc,“ napsala.

Vím, že budu v pořádku, vzkázala Vonnová. Má za sebou třetí operaci zlomené nohy

Vonnová dodala, že bude chvíli trvat, než se s jeho odchodem vyrovná, ale věří, že Leo zůstane navždy součástí jejího života. „Ulevuje mi, že už ho nic nebolí. Nikdy nebude žádný jiný Leo. Byl mou první láskou,“ uzavřela.

Na závěr připomněla, že ji čeká další operace. „Budu na něj myslet, až zavřu oči,“ napsala.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Sisková vs. ŠalkováTenis - - 18. 2. 2026:Sisková vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 3:1
  • 3.22
  • -
  • 1.33
Kanada vs. ČeskoHokej - Čtvrtfinále - 18. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
18. 2. 16:40
  • 1.22
  • 8.40
  • 8.80
Menšík vs. ČangTenis - - 18. 2. 2026:Menšík vs. Čang //www.idnes.cz/sport
18. 2. 17:00
  • 1.38
  • -
  • 3.11
Zlín vs. TáborHokej - 49. kolo - 18. 2. 2026:Zlín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
18. 2. 17:30
  • 1.90
  • 4.19
  • 3.21
Jihlava vs. VsetínHokej - 49. kolo - 18. 2. 2026:Jihlava vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
18. 2. 17:30
  • 1.90
  • 4.19
  • 3.21
Třebíč vs. ChomutovHokej - 49. kolo - 18. 2. 2026:Třebíč vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
18. 2. 18:00
  • 1.85
  • 4.21
  • 3.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 běží naplno. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a disciplín...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Nedostižné Francouzky kralovaly štafetě. Češky jely o medaili, nakonec jsou páté

Aktualizujeme
Tereza Vinklárková během ženské štafety 4 x 6 km v biatlonu. (18. února 2026)

Týmové závody biatlonistů na olympijských hrách v Itálii mají jediného vítěze. Po smíšené štafetě a štafetě mužů svítí francouzská vlajka na prvním místě také u týmového závodu žen. Francouzky stejně...

18. února 2026  12:30,  aktualizováno 

Krátce po těžkém pádu přišla další bolest. Vonnové zemřel milovaný pes

Poslední záběry psa Lea, Lindsey Vonnová truchlí

Americká lyžařská legenda Lindsey Vonnová prožívá nejtěžší období svého života. Jen krátce po vážném pádu v olympijském sjezdu a sérii operací přišla o svého dlouholetého psího parťáka Lea. Smutnou...

18. února 2026  15:42

Lehečka prošel v Dauhá do čtvrtfinále, Menšík vyzve čínského soupeře

Jiří Lehečka v Brisbane

Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Dauhá do čtvrtfinále. Osmý nasazený český reprezentant porazil belgického tenistu Zizou Bergse za 70 minut hladce 6:2, 6:1.

18. února 2026  15:29

Rusové budou na paralympiádě. Ukrajina reaguje: Naši představitelé ji bojkotují

Vlajka se symbolem paralympiády.

Nejprve ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj označil start ruských a běloruských sportovců na paralympijských hrách bez omezení se státními symboly za skandální. O pár hodin později podle SkyNews...

18. února 2026  11:54,  aktualizováno  15:28

ONLINE: Česko - Kanada. Do čtvrtfinále s jednou změnou, vrací se Kundrátek

Střela na českou branku a bránící Lukáš Dostál. (12. února 2026)

Těžšího soupeře dostat nemohli. O síle Kanady, největšího adepta na celkový triumf, se čeští hokejisté přesvědčili hned v úvodním duelu olympijského turnaje (0:5). Ve čtvrtfinále, které startuje v...

18. února 2026  15:20

Slovensko - Německo 6:2. Přesvědčivý postup do bojů o medaile, zářil Regenda

Milos Kelemen ze Slovenska slaví druhý gól se slovenským spoluhráčem Martinem...

Jasná záležitost, možná až nečekaně. Olympijský turnaj zná prvního semifinalistu. Slovenští hokejisté si poradili s Německem, tým okolo hvězdného útočníka Leona Draisaitla přejeli 6:2 a stále živí...

18. února 2026  15:18

Norští curleři opět vytáhli bláznivé kalhoty a vzdali hold svým stříbrným předchůdcům

Norský mužský curlingový vzdal svým oblečením při zápase se Švédskem na ZOH...

Norský mužský curlingový tým nastoupil v úterý na olympiádě do duelu se Švédskem v nepřehlédnutelných kalhotách s výrazným vzorem. Nešlo ale o žádný módní výstřelek. Barevný outfit byl poctou...

18. února 2026  15:11

Akrobatka Měrková vrátila Česko na olympiádu, zvítězila Sü Meng-tchao

Adéla Měrková z České republiky během soutěžního dne. (18. února 2026)

Olympijskou šampionkou v akrobatických skocích na lyžích se stejně jako před čtyřmi lety stala Sü Meng-tchao a získala na hrách v Itálii pro Čínu druhé zlato. V Livignu navázala na freestyle...

18. února 2026  12:32,  aktualizováno 

Shiffrinová prolomila kletbu a má zlato ze slalomu. Dubovská poskočila na 18. příčku

Mikaela Shiffrinová slaví po druhém kole slalomu na ZOH 2026.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová ovládla slalom v Cortině d’Ampezzo a vybojovala třetí olympijské zlato v kariéře. Stříbro získala Švýcarka Camille Rastová, která v součtu obou jízd zaostala za...

18. února 2026  12:02,  aktualizováno  14:53

Historická prohra, šílené střídání. Jak Juventus během pár dnů ztrácí všechno

Brankář Di Gregorio (vlevo) na kolenou, obránce Gatti se zlobí, stoper Kelly...

V domácí soutěži se po dvou ztrátách propadl na pátou příčku, vypadl z Italského poháru a v úvodním osmifinále Champions League dostal pět gólů v Turecku. Slavný Juventus Turín během pár dnů ztrácí...

18. února 2026  14:53

Trump na olympiádě? Mohl by dorazit na hokejové finále a slavnostní zakončení

Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra v...

Takové spekulace se kolem Donalda Trumpa v posledních hodinách objevují. Americký prezident by měl údajně na poslední chvíli překvapivě dorazit do dějiště olympijských her v Miláně. Lákadlem pro něj...

18. února 2026  14:46

12. den ZOH 2026 ONLINE: Tuž s Novákem osmí, Dubovská 18. V akci biatlonistky

Sledujeme online
Martina Dubovská v akci během slalomu žen. (18. února 2026)

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo pokračují dvanáctým dnem. Hokejisté zabojují o semifinále proti favorizované Kanadě. Běžci na lyžích dokončili týmový sprint na osmém místě, jejich...

18. února 2026,  aktualizováno  14:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.