Štochlová patří k oporám reprezentace a má za sebou start na olympijských hrách, Berčík se dlouhodobě pohybuje mezi domácí špičkou. Po náročné sezoně si dvojice dopřála odpočinek v zimní krajině.
Při jedné z procházek si vychutnávali klid a výhledy na horské štíty, když Berčík nečekaně zastavil, poklekl do sněhu a vytáhl krabičku s prstýnkem. Hráčka překvapením vyhrkla: „Děláš si srandu?“
Z původního údivu se během vteřin stal jeden z nejsilnějších momentů jejich společného života. „Ano“ zaznělo bez váhání a z dlouholetých partnerů jsou snoubenci. Radostnou novinu si Štochlová nenechala pro sebe a pochlubila se na sociálních sítích.
|
McGregor se oženil ve Vatikánu. Hvězda MMA měla malou svatbu v utajení
Gratulace na sebe nenechaly dlouho čekat, mezi prvními se ozvala i olympijská parťačka Barbora Hermannová. Pro českou beachvolejbalistku tak vedle sportovních plánů přibudou i příjemné starosti.