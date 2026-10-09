Osmašedesátiletá Cheaková je na zápasech Valkyries nepřehlédnutelná. Od hlavy až k patě se obléká do fialové, zdobí se flitry a ostatním fanouškům nabízí náramky s motivy týmu. Od června jich mezi příznivce klubu rozdala přibližně 20 tisíc.
Basketbal pro ni přitom znamená mnohem víc než jen zábavu. Pomohl jí překonat jedno z nejtěžších období života.
Bývalá osobní trenérka z Berkeley přišla před dvěma lety o levou nohu. V roce 2020 podstoupila výměnu kolenního kloubu, po níž se ale objevila infekce. Nepomohla antibiotika ani devět dalších operací. Lékaři nakonec museli přistoupit k amputaci. Začátkem loňského roku navíc Cheaková upadla a čekal ji další, v pořadí už jedenáctý zákrok. Její psychický stav se výrazně zhoršil.
O čtyři měsíce později však vstoupily do prestižní ženské basketbalové ligy WNBA Golden State Valkyries. Nový tým si rychle získal fanoušky, jako první nováček v historii navíc postoupil do play off.
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Basketbalu propadla i Cheaková. Začala pravidelně navštěvovat domácí utkání. Na tribunách alespoň na chvíli zapomínala na své trápení. Seznamovala se s dalšími diváky, ochotně se fotografovala a postupně se stala jednou z nejznámějších tváří fanouškovské komunity.
Po amputaci přitom dlouho nevěřila, že bude ještě chodit. Trpěla depresemi a styděla se vycházet mezi lidi o berlích. Fandění Valkyries jí však pomohlo znovu získat sebevědomí a začala také podporovat další lidi se zdravotním postižením.
Cynthia Cheaková už má na své třpytivé protéze podpis rozehrávačky Kaitlyn Chenové, bývalé hráčky USK Praha. Postupně však chce nasbírat autogramy od všech hráček Golden State Valkyries. Jakmile se jí to podaří, objedná si novou protézu, na jejíž lůžko si nechá všechny tyto podpisy trvale zalaminovat.
Získala si i srdce hráček. Například Kaitlyn Chenová, bývalá rozehrávačka USK Praha, ji popsala jako nesmírně pozitivní ženu, která se neustále usmívá a rozdává radost.
Její osud zaujal také trenérku Natalie Nakaseovou. Ta jí dokonce věnovala zápas, v němž Valkyries 17. srpna porazily Dallas Wings a zajistily si postup do play off. „Hrajeme pro Cynthii,“ prohlásila tehdy.
Cheaková v současnosti pracuje s pacienty trpícími demencí a třikrát týdně posiluje pod dohledem trenéra. Mezi příznivci basketbalu si vysloužila přezdívky „Královna třpytek“ nebo „Náramková víla“. Sama má přitom jasno v tom, co chce dělat dál. „Chci šířit lásku,“ řekla.
Golden State Valkyries nyní bojují v semifinále WNBA s obhájkyněmi titulu Las Vegas Aces. Celek ze San Franciska v sérii vede 2:0 na zápasy.