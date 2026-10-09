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Po amputaci propadla depresím, radost jí vrátilo fandění. Příběh Královny třpytek

Autor:
  14:50
Cynthia Cheaková během zápasu Golden State Valkyries

Cynthia Cheaková během zápasu Golden State Valkyries | foto: ČTK

Cynthia Cheaková během zápasu Golden State Valkyries
Cynthia Cheaková během zápasu Golden State Valkyries
Cynthia Cheaková si plánuje nechat svou třpytivou protézu postupně od všech...
Show během utkání Golden State Valkyries zajistili také maskot Violet a Red Ami.
39 fotografií
Po amputaci nohy propadla depresím a nevěřila, že bude ještě někdy normálně chodit. Pak ale Cynthia Cheaková našla novou radost ze života. Stal se jí basketbal. Dnes patří k nejznámějším fanynkám týmu Golden State Valkyries a její příběh inspiruje i samotné hráčky.

Osmašedesátiletá Cheaková je na zápasech Valkyries nepřehlédnutelná. Od hlavy až k patě se obléká do fialové, zdobí se flitry a ostatním fanouškům nabízí náramky s motivy týmu. Od června jich mezi příznivce klubu rozdala přibližně 20 tisíc.

Basketbal pro ni přitom znamená mnohem víc než jen zábavu. Pomohl jí překonat jedno z nejtěžších období života.

Bývalá osobní trenérka z Berkeley přišla před dvěma lety o levou nohu. V roce 2020 podstoupila výměnu kolenního kloubu, po níž se ale objevila infekce. Nepomohla antibiotika ani devět dalších operací. Lékaři nakonec museli přistoupit k amputaci. Začátkem loňského roku navíc Cheaková upadla a čekal ji další, v pořadí už jedenáctý zákrok. Její psychický stav se výrazně zhoršil.

Cynthia Cheaková během zápasu Golden State Valkyries rozdává ostatním fanouškům náramky a dobrou náladu.

O čtyři měsíce později však vstoupily do prestižní ženské basketbalové ligy WNBA Golden State Valkyries. Nový tým si rychle získal fanoušky, jako první nováček v historii navíc postoupil do play off.

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Basketbalu propadla i Cheaková. Začala pravidelně navštěvovat domácí utkání. Na tribunách alespoň na chvíli zapomínala na své trápení. Seznamovala se s dalšími diváky, ochotně se fotografovala a postupně se stala jednou z nejznámějších tváří fanouškovské komunity.

Po amputaci přitom dlouho nevěřila, že bude ještě chodit. Trpěla depresemi a styděla se vycházet mezi lidi o berlích. Fandění Valkyries jí však pomohlo znovu získat sebevědomí a začala také podporovat další lidi se zdravotním postižením.

Cynthia Cheaková už má na své třpytivé protéze podpis rozehrávačky Kaitlyn Chenové, bývalé hráčky USK Praha. Postupně však chce nasbírat autogramy od všech hráček Golden State Valkyries. Jakmile se jí to podaří, objedná si novou protézu, na jejíž lůžko si nechá všechny tyto podpisy trvale zalaminovat.

Získala si i srdce hráček. Například Kaitlyn Chenová, bývalá rozehrávačka USK Praha, ji popsala jako nesmírně pozitivní ženu, která se neustále usmívá a rozdává radost.

Její osud zaujal také trenérku Natalie Nakaseovou. Ta jí dokonce věnovala zápas, v němž Valkyries 17. srpna porazily Dallas Wings a zajistily si postup do play off. „Hrajeme pro Cynthii,“ prohlásila tehdy.

Kaitlyn Chenová z Golden State Valkyries bojuje o míč v zápase s Las Vegas Aces.

Natalie Nakaseová z Golden State Valkyries.

Cheaková v současnosti pracuje s pacienty trpícími demencí a třikrát týdně posiluje pod dohledem trenéra. Mezi příznivci basketbalu si vysloužila přezdívky „Královna třpytek“ nebo „Náramková víla“. Sama má přitom jasno v tom, co chce dělat dál. „Chci šířit lásku,“ řekla.

Golden State Valkyries nyní bojují v semifinále WNBA s obhájkyněmi titulu Las Vegas Aces. Celek ze San Franciska v sérii vede 2:0 na zápasy.

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