Plyšák jako cena útěchy. Stříbrné hokejisty Kanady maskot her příliš nenadchl

Autor:
  16:50
Porážka v olympijském finále bolí sama o sobě a plyšová hračka zřejmě nebude tou nejvhodnější náplastí. Přesně tak působil jeden z momentů slavnostního medailového ceremoniálu po finále mužského hokejového turnaje, ve kterém Kanada podlehla USA 1:2 v prodloužení.
Kanaďané přebírají stříbrné medaile. Zleva Mark Stone, Brad Marchand a Sidney...

Kanaďané přebírají stříbrné medaile. Zleva Mark Stone, Brad Marchand a Sidney Crosby. | foto: AP

Sidney Crosby dostává stříbrnou medaili na olympiádě v Miláně.
Sidney Crosby (uprostřed) už se stříbrnou medailí na krku. Vlevo Brad Marchand,...
Stříbrní Kanaďané při státní hymně (22. února 2026)
Stříbrní Kanaďané po těsně prohraném derby se Spojenými státy (22. února 2026)
55 fotografií

Když si kanadští hokejisté přebírali stříbrné medaile, následoval ještě jeden tradiční bod programu, kterým je předání olympijského maskota.

Právě v tu chvíli kamery zachytily výraz útočníka Nathana MacKinnona, který se na plyšovou miniaturní verzi maskota Tiny zadíval, lehce zakroutil hlavou a zůstal viditelně chladný.

Třicetiletý rodák z Halifaxu patřil k nejvýraznějším postavám turnaje, ale bezprostředně po finále bylo zřejmé, že roztomilý suvenýr jeho zklamání nijak nezmírnil. Záběr se okamžitě začal šířit po sociálních sítích, vyvolal pobavení ale také řadu rozhořčených reakcí.

„Tohle je brutální,“ napsal jeden z fanoušků na síti X. „Ten plyšák vypadá spíš jako součást uvítacího balíčku pro dobrovolníky,“ glosoval další.

Objevily se i ostřejší poznámky: „Nic na světě není v takovém nebezpečí jako ten plyšák, který dali MacKinnonovi,“ nebo „To plyšové zvíře by teď chtělo být kdekoliv jinde.“

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Reakce navíc připomněla podobný moment z ženského hokejového finále, kdy kanadské hráčky po porážce s USA přebíraly olympijské maskoty se stejným rozčarováním. Už tehdy se fanoušci sportovkyň zastávali s tím, že po těsném finále je pro olympioniky, kteří v tu chvíli hlavně kousají porážku, jen těžké působit smířeně.

Plyšové maskoty přitom na olympijských hrách dostávají všichni medailisté bez rozdílu. Jde o dlouholetou tradici, která má sloužit jako symbolická vzpomínka na konkrétní hry.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Auger-Aliassime vs. ČangTenis - - 23. 2. 2026:Auger-Aliassime vs. Čang //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.09
  • -
  • 7.15
Halys vs. DraperTenis - - 23. 2. 2026:Halys vs. Draper //www.idnes.cz/sport
23. 2. 17:30
  • 3.19
  • -
  • 1.34
Fiorentina vs. PisaFotbal - 26. kolo - 23. 2. 2026:Fiorentina vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
23. 2. 18:30
  • 1.63
  • 4.08
  • 5.73
Volynetsová vs. BartůňkováTenis - - 23. 2. 2026:Volynetsová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
23. 2. 19:30
  • 1.85
  • -
  • 1.96
Boloňa vs. UdineseFotbal - 26. kolo - 23. 2. 2026:Boloňa vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
23. 2. 20:45
  • 1.91
  • 3.53
  • 4.49
Everton vs. Manchester Utd.Fotbal - 27. kolo - 23. 2. 2026:Everton vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
23. 2. 21:00
  • 3.85
  • 3.93
  • 1.94
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Hamilton na olympiádu? Jamajka láká jezdce F1 do bobu

Lewis Hamilton během Velké ceny Brazílie.

Sedminásobný mistr světa formule 1 by jednou mohl vyměnit asfalt za ledovou dráhu. Jamajská bobová reprezentace otevřeně mluví o tom, že by po konci kariéry ráda přivítala Lewise Hamiltona ve svých...

23. února 2026  16:23

Prestianni jako Kúdela. Za údajný rasismus mu na odvetu předběžně zastavili činnost

Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior (vpravo) se snaží obejít Gianluku...

Argentinský útočník Gianluca Prestianni z Benfiky Lisabon si ve středečním odvetném utkání play off Ligy mistrů na stadionu Realu Madrid nezahraje. Etická a disciplinární komise UEFA mu předběžně...

23. února 2026  16:14

Může Slavia přijít o fotbalový titul? Ztrátu sedmi bodů v minulosti nikdo nesmazal

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Po nedělní bezbrankové remíze v Plzni se už sparťanští fotbalisté v boji o titul v Chance Lize nemohou spolehnout jen na své síly, ale musí doufat ve ztrátu Slavie. V samostatné české historii se ale...

23. února 2026

Oproti Pekingu dvojnásobek. Češi na olympijské hry vsadili přes dvě miliardy

Mitch Marner překonává Lukáše Dostála a posouvá Kanadu do semifinále.

České sázkové kanceláře přijaly na letošní zimní olympijské hry v Itálii sázky za asi 2,1 miliardy korun. To je zhruba dvojnásobek toho, za kolik si lidé vsadili na minulé zimní hry v Pekingu.

23. února 2026  15:10,  aktualizováno  15:33

S medailí na krku, s pivem v ruce. Šéfa FBI kritizují, že slavil zlato v hokejové šatně

Ředitel FBI Kash Patel slaví s americkými hokejisty olympijské zlato přímo v...

Ostrou debatu v USA vyvolalo chování šéfa FBI po olympijském hokejovém finále. Kash Patel se objevil přímo v kabině amerického týmu, kde s hráči slavil zisk zlata. Záběry, na nichž pije pivo, polévá...

23. února 2026  15:30

Trump se dál vysmívá Kanadě a jejím hokejistům. Zlatý gól na ZOH si přivlastnil

Záběr z uměle vytvořeného videa Donalda Trumpa s americkými hokejisty.

Americký prezident Donald Trump a Bílý dům neotáleli s reakcí na nedělní kanadskou hokejovou prohru, jež Spojeným státům vynesla olympijské zlato. Zatímco Bílý dům sdílel snímek, na němž orel...

23. února 2026  15:29

Filippi už Liberci v této sezoně nepomůže. Podstoupil operaci vyhřezlé ploténky

Autor čtyř libereckých gólů Tomáš Filippi během utkání s Kladnem.

Liberecký útočník Tomáš Filippi už se v této sezoně neobjeví na extraligovém ledě. Historicky nejproduktivnější hráč severočeského klubu se podrobil operaci vyhřezlé ploténky. Po zákroku v Krajské...

23. února 2026  15:14

Stříbrné loučení Crosbyho. Ve finále fandil z tribuny. Týmu bych nepomohl, uznal

Sidney Crosby (uprostřed) už se stříbrnou medailí na krku. Vlevo Brad Marchand,...

Strašně si přál být u toho. Prý nechybělo moc a do olympijského finále mohl nastoupit. Jenže nakonec zůstal stranou. Zranění, které si přivodil ve čtvrtfinále s Českem, vyřadilo kanadského kapitána...

23. února 2026  15:05

Rynešova ruka na penaltu nebyla, řekla komise. V utkání Slavie vše správně

Strkanice v souboji Plzně se Spartou poté, co domácí Adu zasáhl kolenem do...

Jednu penaltu neproměnili, další ale plzeňští fotbalisté v zápase 23. kola Chance Ligy kopat neměli. Situaci, kdy domácí neúspěšně reklamovali ruku sparťana Matěje Ryneše ve vápně, podle komise...

23. února 2026  14:51

Nováček porazil stálice. Na olympijských hrách měl vyprodáno jediný sport

Premiéra skialpinismu na olympiádě. (19. února 2026)

Organizační tým olympijských her může z pohledu návštěvnosti slavit, o sporty a jednotlivé disciplíny byl obrovský zájem. Organizátoři prodali přes 1,3 milionu vstupenek, což dělá zhruba 88 procent z...

23. února 2026  14:50

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Vingegaard se zotavil ze zranění, sezonu zahájí na závodě Paříž - Nice

Dánský cyklista Jonas Vingegaard míří do cíle 20. etapy Vuelty jako vítěz a...

Dánský cyklista Jonas Vingegaard se po lednovém pádu v tréninku vrátí do soutěžního pelotonu při etapovém závodě Paříž - Nice, který je na programu od 8. do 15. března. Původně plánovaný únorový...

23. února 2026  14:29

Už žádné potíže v ráji? Ronaldo otočil: Jsem šťastný, do Saúdské Arábie patřím

Portugalský fenomén Cristiano Ronaldo nastupuje k zápasu v dresu...

Svůj protest namířený proti vedení saúdskoarabské ligy a Veřejnému investičnímu fondu (PIF), který nejlepší kluby v zemi dotuje, ukončil už minulý víkend. Ale až teď fotbalista Cristiano Ronaldo...

23. února 2026  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.