Když si kanadští hokejisté přebírali stříbrné medaile, následoval ještě jeden tradiční bod programu, kterým je předání olympijského maskota.
Právě v tu chvíli kamery zachytily výraz útočníka Nathana MacKinnona, který se na plyšovou miniaturní verzi maskota Tiny zadíval, lehce zakroutil hlavou a zůstal viditelně chladný.
Třicetiletý rodák z Halifaxu patřil k nejvýraznějším postavám turnaje, ale bezprostředně po finále bylo zřejmé, že roztomilý suvenýr jeho zklamání nijak nezmírnil. Záběr se okamžitě začal šířit po sociálních sítích, vyvolal pobavení ale také řadu rozhořčených reakcí.
„Tohle je brutální,“ napsal jeden z fanoušků na síti X. „Ten plyšák vypadá spíš jako součást uvítacího balíčku pro dobrovolníky,“ glosoval další.
Objevily se i ostřejší poznámky: „Nic na světě není v takovém nebezpečí jako ten plyšák, který dali MacKinnonovi,“ nebo „To plyšové zvíře by teď chtělo být kdekoliv jinde.“
Reakce navíc připomněla podobný moment z ženského hokejového finále, kdy kanadské hráčky po porážce s USA přebíraly olympijské maskoty se stejným rozčarováním. Už tehdy se fanoušci sportovkyň zastávali s tím, že po těsném finále je pro olympioniky, kteří v tu chvíli hlavně kousají porážku, jen těžké působit smířeně.
Plyšové maskoty přitom na olympijských hrách dostávají všichni medailisté bez rozdílu. Jde o dlouholetou tradici, která má sloužit jako symbolická vzpomínka na konkrétní hry.