Plavky, krajky, puntíky. Sabalenková se pochlubila, co nosí na dovolené

Autor:
  13:52
Aryna Sabalenková na dovolené v červenci 2026.

Aryna Sabalenková na dovolené v červenci 2026. | foto: Instagram/@arynasabalenka

Aryna Sabalenková na dovolené v červenci 2026. Společnost jí dělá i pejsek Ash.
Aryna Sabalenková na dovolené v červenci 2026.
Aryna Sabalenková na dovolené v červenci 2026.
Aryna Sabalenková na dovolené v červenci 2026.
16 fotografií
Poslední turnaje jí nevyšly podle představ. Světová tenisová jednička Aryna Sabalenková proto po Wimbledonu vyrazila nabrat síly k moři. Fanouškům ukázala nejen chvíle odpočinku, ale také svůj dovolenkový dress code.

Na Roland Garros skončila ve čtvrtfinále, v Berlíně nestačila v semifinále na Jessicu Pegulaovou a nepovedené období završila překvapivým vyřazením v osmifinále Wimbledonu.

Od tenisových povinností nyní Sabalenková odpočívá v Řecku. Dovolenou tráví se snoubencem Georgiosem Frangulisem, přáteli a pejskem Ashem.

O zážitky se pravidelně dělí na sociálních sítích. „Beru si chvíli pro sebe,“ napsala k první sérii fotografií. U dalšího příspěvku pak stručně poznamenala: „Dress code=plavky“.

Ze snímků je patrné, že si užívá především chvíle u vody. Střídá pestrobarevné plavky, vzdušné plážové komplety, ale i výrazné letní šaty s puntíky nebo krajkou.

Příspěvky sbírají statisíce lajků a tisíce komentářů. Fanoušci oceňují nejen tenistčinu garderóbu, ale především to, že působí spokojeně a uvolněně. „Odpočívej a bav se. Potřebujeme tě na kurtech silnou,“ napsal jeden z nich. „Užij si dovolenou a naber síly. US Open bude tvé,“ přidal se další.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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