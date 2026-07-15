Na Roland Garros skončila ve čtvrtfinále, v Berlíně nestačila v semifinále na Jessicu Pegulaovou a nepovedené období završila překvapivým vyřazením v osmifinále Wimbledonu.
Od tenisových povinností nyní Sabalenková odpočívá v Řecku. Dovolenou tráví se snoubencem Georgiosem Frangulisem, přáteli a pejskem Ashem.
O zážitky se pravidelně dělí na sociálních sítích. „Beru si chvíli pro sebe,“ napsala k první sérii fotografií. U dalšího příspěvku pak stručně poznamenala: „Dress code=plavky“.
Ze snímků je patrné, že si užívá především chvíle u vody. Střídá pestrobarevné plavky, vzdušné plážové komplety, ale i výrazné letní šaty s puntíky nebo krajkou.
Příspěvky sbírají statisíce lajků a tisíce komentářů. Fanoušci oceňují nejen tenistčinu garderóbu, ale především to, že působí spokojeně a uvolněně. „Odpočívej a bav se. Potřebujeme tě na kurtech silnou,“ napsal jeden z nich. „Užij si dovolenou a naber síly. US Open bude tvé,“ přidal se další.