Výškař Jan Štefela má za sebou úspěšnou sezonu. Stříbro z halového mistrovství Evropy a bronz z mistrovství světa mu vynesly také prestižní ocenění Atlet roku. Přesto čtyřiadvacetiletý reprezentant zůstává nohama pevně na zemi a o tom, co by mohlo přijít po atletice, mluví s odzbrojující lehkostí.
V podcastu Přes Příkop Českého olympijského týmu se sám označil za „salámistu s jasným cílem“ a prozradil záměr, který by čekal málokdo. „Můj plán A po kariéře jsou šipky. Teď trénuji, abych se pak, až skončím s atletikou, mohl hned přesunout do šipek,“ řekl v rozhovoru s nadsázkou.

Nedávné finále šipkařského mistrovství světa prý sledoval doma s rodinou a rovnou si zkoušel, jak by se mu v podobném utkání dařilo. „Pořád přemýšlím, proč to je v té televizi tak jednoduché, a ve skutečnosti to tak není,“ dodává se smíchem.

Koupil vilu rodičům, teď Littler podepsal smlouvu snů. Sponzor mu dá půl miliardy

Zároveň si ale dobře uvědomuje realitu vrcholového sportu. Atletika podle něj jen výjimečně zajistí sportovce na celý život. „Teď žiji přítomností. Chci ve sportu dokázat hodně a dávám tomu všechno. Ale doma bych stejně dlouho nevydržel,“ přiznává otevřeně.

Proto má v záloze i mnohem praktičtější variantu. „Můj sen je mít pneuservis a dělat to, co mám rád. Jsem v tom vyučený, mám k tomu blízko,“ říká. Technické věci ho baví dlouhodobě, což dokládá i historka z nedávné doby. „Vykradli mi auto, tak jsem si zajel na vrakáč pro zadní okénko a vyměnil si ho sám. Bylo to vlastně fajn zpestření dne.“

Král atletů Štefela: Snad to kouč rozdýchá! Pauza mi stačila, cílů mám ještě spoustu

V odpovědi na otázku, co považuje za klíč k úspěchu ve vrcholovém sportu, má jasno. „Určitě hlava. Mít jasný cíl, píli a zbytečně to nehrotit. Jak to je, tak to je a bude líp.“ A co mu atletika dala nejvíc? „Smysl života. To, že se dá dokázat úplně všechno z ničeho.“

