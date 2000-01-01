náhledy
Ligová fotbalová asociace se začátkem jarní části sezony spouští projekt, který má za cíl zábavnou formou budovat vztah nejmladší generace k fotbalu a ke klubům z nejvyšší soutěže. Pohádkový svět Planety Liga se opírá o pětici hrdinů, kteří budou děti provázet ligovým „vesmírem“. Každá z postav v sobě nese konkrétní charakterové rysy a hodnoty, které vycházejí jak z fotbalového prostředí, tak z běžného každodenního života.
Hvězda, která ví, kdo je – a hlas, který zvedne náladu. Když parta ztrácí síly, Gól ji svým kouzelným hlasem povzbudí, dodá odvahu a připomene, že nejdůležitější je to nevzdat.
Když jde do tuhého, Kap jde první. Díky kouzelné čelence sprintuje jako vítr a jeho kopy jsou přesné jako raketa, přitom vždy hraje fér a je oporou celého týmu.
Klidný myslitel s velkýma očima, který má vždy přehled. Díky schopnosti létat a vidět věci do detailu zná pravidla do posledního puntíku a rád je ostatním připomene.
Chaotický parťák, se kterým je ale vždy sranda. Umí se zničehonic vypařit a znovu objevit, a i když působí zmateně, často zachrání situaci ve chvíli, kdy to nikdo nečeká.
Hvězda, která ví, kdo je – nepřehlédnutelná a sebevědomá. Díky kouzelnému copu dokáže jediným švihem okouzlit, omráčit i přitáhnout pozornost všech kolem.
Kap, Gól, Pen, Ref a Off tvoří sehranou partu hrdinů z Planety Liga, která provází děti ligovým vesmírem a ukazuje, že fotbal může být hlavně zábava, dobrodružství a týmová hra.
