Kamarád Gól, chytrák Ref i kouzelná Pen. Planeta Liga má přilákat k fotbalu děti
Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?
Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková
Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...
Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte
Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...
Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal
Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...
Slavii chybí stopeři, jak absence vyřeší? Mbodjiho nový post i připravený Jurásek
Pohoda umocněná sympatickým výkonem s Barcelonou je fuč. Vysoká porážka na Pafosu (1:4). Omluva fanouškům i jejich kontraprohlášení. K tomu kalamita zraněných v obraně. Přitom start ligového jara je...
Tah Krejčím se nevyplatil. Střet mladých hvězd nadchl, blýskl se Cooper i Knueppel
Český basketbalista Vít Krejčí se po dvou týdnech vrátil v NBA do základní sestavy Atlanta Hawks, ani jeho devět bodů však nestačilo na odvrácení porážky s Houston Rockets 86:104. Výrazně oslabení...
Zacha po gólu odstoupil kvůli zranění, Dobeš slavil výhru nad Coloradem
Ve čtvrtek měla hokejová NHL v rámci patnácti duelů napilno. David Pastrňák sice nebodoval, Boston ovšem i tak porazil 6:3 Philadelphii. Jedním ze střelců byl Pavel Zacha, který ale kvůli zranění...
Chystá se senzační návrat? Serena W. mluví vyhýbavě, ale učinila nezbytný krok
Poprvé se tato spekulace objevila v prosinci, kdy vyšlo najevo, že se znovu přihlásila do antidopingového programu. A nyní debata o možném návratu Sereny Williamsové ožívá znovu. Čtyřiačtyřicetiletá...
Kubíčková je moderátorkou Viagemu. Majitel: Konečně žádné kopačkoidní kecy
Nebude špulit rty, ukazovat výstřih ani nosit upnuté šaty. Ústecký fotbalový Viagem angažoval moderátorku z jiného ranku, uznávanou novinářku Terezu Kubíčkovou, známou z působení na Oneplay. V...
MS v cyklokrosu 2026 v Hulstu: program, výsledky, Češi, kde sledovat
Světový šampionát v cyklokrosu hostí od 30. ledna do 1. února nizozemský Hulst. České barvy bude hájit 16 závodníků. V elitních kategoriích pojedou Michael Boroš a Kristýna Zemanová. V týmu je i loni...
Jsem zpátky, vzkázal talent Panoš. Gól je nejlepší způsob, jak splatit důvěru, říká
Když levačkou usměrnil míč k bližší tyči a běžel se radovat, rukama ukazoval na ramena, kde měl své jméno. „Jsem zpátky,“ zdůrazňoval Jiří Panoš, ofenzivní záložník fotbalové Plzně. Poprvé od...
Přišla jsem si jak v tunelu a říkala si: Přežij! Fernstädtová adrenalinové sporty nemusí
V Šumperku, nedaleko od centra, si pořídila byt 3+1. „Mám v něm dost místa i extra postel navíc, když za mnou někdo přijede,“ libuje si Anna Fernstädtová. Tady se chystá na skeletonové bitvy, v nichž...
Z padoucha hrdinou. Karabec po zahozené penaltě poslal Lyon na první místo v EL
Fotbalisté Olympique Lyon vyhráli ligovou fázi Evropské ligy. K výhře 4:2 nad PAOK Soluň přispěl gólem a asistencí Adam Karabec, který předtím nedal penaltu. Mezi přímo postupující osmičkou je i...
Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát
Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...
Basketbalisté Barcelony v Eurolize padli s Olympiakosem. Veselý dal 12 bodů
Basketbalisté Barcelony prohráli v Eurolize na palubovce Olympiakosu Pireus 75:87. Výsledek stanovil košem se závěrečným klaksonem Jan Veselý, na kterého vyhodil míč Tomáš Satoranský. Barcelona si...