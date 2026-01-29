Kamarád Gól, chytrák Ref i kouzelná Pen. Planeta Liga má přilákat k fotbalu děti

Ligová fotbalová asociace se začátkem jarní části sezony spouští projekt, který má za cíl zábavnou formou budovat vztah nejmladší generace k fotbalu a ke klubům z nejvyšší soutěže. Pohádkový svět Planety Liga se opírá o pětici hrdinů, kteří budou děti provázet ligovým „vesmírem“. Každá z postav v sobě nese konkrétní charakterové rysy a hodnoty, které vycházejí jak z fotbalového prostředí, tak z běžného každodenního života.
Planeta Liga, nový projekt LFA, by měl přilákat děti k fotbalové lize. GÓL, postavička z projektu Planeta Liga. KAP, postavička z projektu Planeta Liga. REF, postavička z projektu Planeta Liga. OFF, postavička z projektu Planeta Liga. PEN, postavička z projektu Planeta Liga. Projekt Planeta Liga má za cíl ukázat dětem ligový fotbal zábavnou formou.

