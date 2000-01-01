Fotbalisté Bayernu Mnichov si zajistili jubilejní 35. bundesligový titul už několik kol před koncem sezony. Velké oslavy si ale německý klub schoval až na poslední domácí zápas proti Kolínu nad Rýnem, po kterém Allianz Arenu zaplavily tradiční pivní sprchy. Oblíbený rituál baví každoročně nejen samotné hráče a realizační tým, ale také fanoušky i fotografy přímo na stadionu. Podívejte se na nejlepší záběry z letošních mistrovských oslav Bayernu.
Autor: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy, Profimedia.cz
Pivo na hřišti létalo vzduchem a před chmelovou náloží téměř nebylo úniku. Záložník Aleksandar Pavlović si při oslavách vzal na mušku mimo jiné svého kolegu Jonathana Taha.
Autor: DPA / Tom Weller, ČTK
Tradiční pivní sprše po zisku bundesligového titulu neunikl ani belgický trenér Bayernu Vincent Kompany.
Autor: DPA / Tom Weller, ČTK
Oslavy si patřičně užil i Francouz Michael Olise. Ten byl po mistrovské sezoně zvolen nejlepším hráčem uplynulého bundesligového ročníku, a tak ho spoluhráči zkropili pivem přímo během televizního rozhovoru.
Autor: imago sportfotodienst / kolbert-press / Christian Kolbert, ČTK
Sprchy od Aleksandara Pavloviće se dočkal také dvacetiletý záložník Tom Bischof.
Autor: Eibner-Pressefoto / Alamy, Profimedia.cz
Dayot Upamecano si jako svůj cíl vyhlédl jednoho z členů realizačního týmu.
Autor: Harry Langer / DeFodi Images, Profimedia.cz
Tradiční bavorské oslavy okusil i anglický kanonýr Harry Kane, který se stal nejlepším střelcem uplynulého bundesligového ročníku.
Autor: Eibner-Pressefoto / Alamy, Profimedia.cz
Nicolasi Jacksonovi během mistrovských oslav přišel do rány mladý spoluhráč Lennart Karl.
Autor: imago sportfotodienst / Ulrich Wagner, ČTK
Jihokorejský obránce Kim Min-dže se během divokých oslav snažil uniknout pivní smršti, zároveň už ale vyhlížel další oběť pro vlastní chmelový útok.
Autor: Harry Langer / DeFodi Images, Profimedia.cz
Pivní oslavy patří k mistrovským titulům Bayernu už řadu let.
Autor: imago sportfotodienst / Frank Hoermann / SVEN SIMON, ČTK
Klub uvádí, že jejich průkopníkem byl bývalý brazilský útočník Giovane Élber. Právě ten měl po senzačním zisku bundesligového titulu v roce 2000 poprvé využít obří sklenici piva jinak než jen k přípitku.
Autor: imago sportfotodienst / Frank Hoermann / SVEN SIMON, ČTK
Hráči i členové realizačního týmu Bayernu si tuto tradiční součást mistrovských oslav očividně užívají i dnes.
Autor: imago sportfotodienst / Bernd Feil / M.i.S., ČTK
Oslavy titulu baví také fanoušky mnichovského klubu. I oni si na tribunách dopřávali obří sklenice piva.
Autor: Oliver Kaelke / DeFodi Images, Profimedia.cz
Autor: imago sportfotodienst / Ulrich Wagner, ČTK