náhledy
Finále mužské dvouhry na tenisovém US Open nabídlo souboj Alexandra Zvereva s domácím Benem Sheltonem, který si nenechala ujít řada známých tváří. V hledišti Arthur Ashe Stadium seděly hollywoodské hvězdy, slavní hudebníci, sportovci i osobnosti ze světa módy.
Autor: Profimedia.cz
Herec Brad Pitt a jeho partnerka Ines de Ramonová patřili letos k častým návštěvníkům tenisového grandslamu v New Yorku. Po ženském finále se přišli podívat na závěrečný duelu mužů.
Autor: Profimedia.cz
Finálový souboj si z tribuny vychutnával herec Adam Driver, který se proslavil jako Kylo Ren ve sci-fi sérii Star Wars.
Autor: Profimedia.cz
Fotbalistka Trinity Rodmanová dorazila na finálový duel svého partnera Bena Sheltona přímo ze svého zápasu za Washington Spirit. Po porážce 0:3 s Boston Legacy absolvovala zhruba 200 mil dlouhou cestu do New Yorku a stihla ještě závěr finále.
Autor: ČTK
Herec Jeff Goldblum dorazil na finále v doprovodu manželky Emilie Livingstonové.
Autor: Profimedia.cz
Herec Chris Pine si finále vychutnal po boku své partnerky, módní návrhářky Keany Sky Wengerové.
Autor: Profimedia.cz
Mezi známými tvářemi v publiku nechyběl ani oscarový herec Rami Malek, který je velký fanoušek tenisu.
Autor: Profimedia.cz
Herec Pierce Brosnan se postaral o jeden z virálních momentů přenosu. Kamera ho zabrala právě ve chvíli, kdy časomíra ukazovala 0:07 – a vzápětí následoval střih na bývalého představitele agenta 007 James Bonda. Vtipný moment se rychle rozšířil po sociálních sítích. Společnost Brosnanovi dělal jeho syn Paris.
Autor: Profimedia.cz
Americká televizní osobnost, podnikatelka a spisovatelka Martha Stewartová sledovala zápas z prestižní prezidentské lóže.
Autor: Profimedia.cz
Finálové odpoledne si nenechali ujít ani módní návrhář Tommy Hilfiger a jeho manželka, rovněž módní návrhářka Dee Ocleppo.
Autor: Profimedia.cz
Herec Paul Wesley dorazil v doprovodu manželky, modelky Natalie Kuckenburgové, se kterou se oženil letos v červenci.
Autor: Profimedia.cz
Courteney Coxová, známá především jako Monica ze seriálu Přátelé, zvolila pro finálové odpoledne outfit v bílé barvě.
Autor: Profimedia.cz
Atmosféru grandslamového finále si přišel užít také herecký pár Benjamin McKenzie a Morena Baccarinová.
Autor: ČTK
Lyžařská hvězda Lindsey Vonnová se letos na US Open objevila hned několikrát včetně mužského finále.
Autor: Profimedia.cz
Módní novinářku a ikonu Annu Wintourovou doprovodil na finále US Open její syn Charles Shaffer.
Autor: Profimedia.cz