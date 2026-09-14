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Pitt, Brosnan či Vonnová. Známé tváře si nenechaly ujít vrchol US Open

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Fotočlánek   15:05
Které známé tváře si nenechaly ujít hvězdné finále US Open? Herec Brad Pitt a jeho partnerka Ines de Ramonová patřili letos k častým... Finálový souboj si z tribuny nenechal ujít ani herec Adam Driver, který se... Fotbalistka Trinity Rodmanová dorazila na finálový duel svého partnera Bena... Herec Jeff Goldblum dorazil na finále v doprovodu manželky Emilie Livingstonové. Vedle sebe v publiku usedly herečka Jessica Alba a zpěvačky Camila Cabello a... Herec Chris Pine si finále vychutnal po boku své partnerky, módní návrhářky... Zakladatel Amazonu Jeff Bezos dorazil na finále s manželkou Lauren Sánchez... Mezi známými tvářemi v publiku nechyběl ani oscarový herec Rami Malek, který je... Zpěvačka Pink přišla na finále se svým devítiletým synem Jamesonem. Herec Pierce Brosnan se postaral o jeden z virálních momentů přenosu. Kamera ho... Americká televizní osobnost, podnikatelka a spisovatelka Martha Stewartová...
Finále mužské dvouhry na tenisovém US Open nabídlo souboj Alexandra Zvereva s domácím Benem Sheltonem, který si nenechala ujít řada známých tváří. V hledišti Arthur Ashe Stadium seděly hollywoodské hvězdy, slavní hudebníci, sportovci i osobnosti ze světa módy.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Gachov vs. KolářTenis - 1. kolo - 15. 9. 2026:Gachov vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 2:5
  • 2.53
  • -
  • 1.51
Třinec vs. Mladá BoleslavFotbal - 3. kolo - 15. 9. 2026:Třinec vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
15. 9. 16:30
  • 7.14
  • 5.32
  • 1.28
Poprad vs. Spišská N. VesHokej - 1. kolo - 15. 9. 2026:Poprad vs. Spišská N. Ves //www.idnes.cz/sport
15. 9. 17:00
  • 1.70
  • 4.29
  • 4.16
Vlašim vs. LiberecFotbal - 3. kolo - 15. 9. 2026:Vlašim vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
15. 9. 17:00
  • 6.86
  • 5.16
  • 1.29
Žilina vs. TrenčínHokej - 1. kolo - 15. 9. 2026:Žilina vs. Trenčín //www.idnes.cz/sport
15. 9. 17:30
  • 1.57
  • 4.79
  • 4.62
Banská Bystrica vs. ZvolenHokej - 1. kolo - 15. 9. 2026:Banská Bystrica vs. Zvolen //www.idnes.cz/sport
15. 9. 17:30
  • 2.15
  • 4.30
  • 2.75
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Pitt, Brosnan či Vonnová. Známé tváře si nenechaly ujít vrchol US Open

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