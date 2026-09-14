|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
- 2.53
- -
- 1.51
Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč
Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.
Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci
Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...
Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý
Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...
Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte
Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...
Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu
Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...
Pitt, Brosnan či Vonnová. Známé tváře si nenechaly ujít vrchol US Open
Finále mužské dvouhry na tenisovém US Open nabídlo souboj Alexandra Zvereva s domácím Benem Sheltonem, který si nenechala ujít řada známých tváří. V hledišti Arthur Ashe Stadium seděly hollywoodské...
„Součku, rozřežu ti obličej!“ Český záložník před derby čelil výhružkám na ulici
Tomáš Souček se před očekávaným derby West Hamu s Millwallem setkal s pořádně vyhrocenou reakcí jednoho z fanoušků. Českého záložníka oslovil na ulici neznámý muž a začal mu vyhrožovat. Souček ale...
Kdy se vrátí hvězdy do Ruska? Malkin i Ovečkin jednali, ale zatím odmítli
Jejich hokejové kariéry pomalu spějí ke konci, oba už oslavili čtyřicítku. Nejen proto se v létě nabízel jejich odchod ze zámoří. Ale jak Alexandr Ovečkin, tak také Jevgenij Malkin se rozhodli v NHL...
Zaskočená vítězka i rekord hřiště. Celkově ovládli golfovou COGT Janda a Gejdošová
Třídenní vyvrcholení Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour 2026 prožila 11.–13.9. liberecká Ypsilonka, kde závěrečný Grand Final ovládl s rekordem hřiště Hugo Mikl a titul šampiona 2026 uhájil Lukáš...
Rok poté. Sparta v Jerevanu proti stejnému soupeři, bez 11 hráčů a na jiném stadionu
Od našeho zpravodaje v Arménii Třináct měsíců a dva dny dělí dva pohárové zápasy sparťanských fotbalistů v Jerevanu proti Araratu-Armenia. Postaví se proti sobě opět trenéři Manuel Jorge da Silva Cruz, známý jako Tulipa, a Brian...
Rozčílený Ronaldo se stal terčem vtipů. Připomíná slavného seriálového padoucha
Cristiano Ronaldo se stal terčem internetových vtipů. Stačil k tomu jeden záběr z nedávného zápasu a jeho zlaté vlasy. Fanoušci portugalskou hvězdu přirovnali ke známému televiznímu padouchovi.
Velká hrozba pro Čechy. Na Davis Cup do Prahy přiletí i světová čtyřka Shelton
V neděli prohrál finále US Open, ale i po náročném grandslamovém tažení Ben Shelton přiletí do Prahy. Aktuálně čtvrtý hráč světa tak pro nadcházející utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti...
Spartu opouští další obránce. Po šesti letech končí Němeček, míří do Finska
Hokejová Sparta hlásí ve dvou dnech už druhý odchod. Po obránci Aaronu Irvingovi se s klubem po dlouhých šesti letech loučí další zadák David Němeček, jenž bude nově hrát za IFK Helsinki.
Navzdory výprasku chvála pro Horníčka. Prohra se kouše těžce, řekl kouč Newcastlu
I britská BBC ve svém pozápasovém hodnocení hráčů zmínila, že nebýt Lukáše Horníčka v bráně, odjel by Newcastle s ještě větším výpraskem. Takhle s fotbalisty Leedsu prohrál „pouze“ 1:4 a přišel v...
Na bodovou mašinu Vašinu na MS dohlíží tři ženy. Je fajn, že tu jsou, říká
Po každém utkání vyběhne na tribunu a obejme manželku s dcerou. Pro smečaře volejbalových reprezentantů Lukáše Vašinu je to na mistrovství světa v Modeně ta největší odměna. V hledišti má také...
Stamilionové dluhy, potíže i kvůli aréně. Klub českého hokejisty je v kritické situaci
Do sezony normálně nastoupí. Už večer, v prvním kole nového ligového ročníku proti Ajoie. V zákulisí ale Ambri-Piotta, kde působí i český hokejista Petr Kodýtek, řeší obrovské potíže. Tradiční klub...
Podnájem nového bytu 1+kk - Kralupy
Nádražní, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
16 500 Kč/měsíc
Slavia hlásí posilu se zkušenostmi z G League. Na zkoušku pod koš přišel Brown
Poslední zahraniční posilou českého basketbalového mistra Slavie NBK se stal pivot Martez Brown. Pětadvacetiletý Američan naposledy působil v Austrálii a do nejlepšího českého klubu přichází zatím na...
Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi
Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která...