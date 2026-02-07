Dvaačtyřicetiletý Taufatofua byl jedním z osmi ambasadorů, kteří se při zahajovacím ceremoniálu stali vlajkonoši olympijského praporu. Spolu s ním ho nesli Tadatoši Akiba, Rebeca Andradeová, Maryam Bukar Hassanová, Nicolò Govoni, Filippo Grandi, Eliud Kipchoge a Cindy Ngambaová.
Poprvé se Pita Taufatofua objevil na zahájení her v Riu v roce 2016 a okamžitě přitáhl pozornost. Měl na sobě pouze taʻovalu, tradiční tónžský oděv z rohože omotaný kolem pasu. Viditelně se navíc leskl olejem, což ho od ostatních „méně“ oblečených sportovců výrazně odlišovalo.
Království Tonga reprezentoval v taekwondu. Nakonec byl vyřazen v prvním kole. U fanoušků po celém světě si ale vysloužil sympatie i přezdívku „shirtless Tongan“, tedy „Tongan bez trička“.
Na hrách v roce 2018 v Pchjongčchangu se představil jako běžec na lyžích. A ani mrazivé teploty mu nezabránily vzít si na úvodní ceremoniál znovu pouze taʻovalu. V závodě na 15 kilometrů obsadil 114. místo ze 119.
Potřetí se Taufatofua ukázal – znovu jako taekwondista – na odložené olympiádě v roce 2021 v Tokiu. Tehdy vyměnil taʻovalu za tradiční tónžskou suknici tapa cloth.
|
Rozpačitý výkon Mariah Carey. Fanoušci kritizují její vystoupení na zahájení her
Na olympijské hry v Pekingu 2022 a Paříži 2024 už nejel jako reprezentant, v roce 2024 však patřil mezi nosiče olympijské pochodně. „Důvod, proč jsem tentokrát nepotřeboval olej,“ napsal tehdy na Instagram ke své fotografii s pochodní.