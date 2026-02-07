Sukně a olej zůstaly doma. Sportovec z Tongy se nečekaně oblékl a nesl vlajku

  13:30
Pita Taufatofua startoval v minulosti jako reprezentant státu Tonga na letních i zimních olympijských hrách a pokaždé na sebe strhl pozornost už při zahajovacím ceremoniálu. Ať bylo léto, nebo zima, byl vždy velmi spoře oděný, a navíc natřený olejem. V pátek 7. února večer se vrátil na scénu už počtvrté. Tentokrát ale ve velmi čestné roli – a na své poměry nebývale oblečený.
Pita Taufatofua nesl během slavnostního zahájení Zimních olympijských her...

Pita Taufatofua nesl během slavnostního zahájení Zimních olympijských her Milán-Cortina 2026 olympijský prapor. | foto: Tao Xiyi / Xinhua NewsProfimedia.cz

Pita Taufatofua ve svém tradiční outfitu na slavnostním zahájení Commonwealth...
Pita Taufatofua nesl během slavnostního zahájení Zimních olympijských her...
Pita Taufatofua (vzadu vpravo) nesl během slavnostního zahájení Zimních...
Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...
Dvaačtyřicetiletý Taufatofua byl jedním z osmi ambasadorů, kteří se při zahajovacím ceremoniálu stali vlajkonoši olympijského praporu. Spolu s ním ho nesli Tadatoši Akiba, Rebeca Andradeová, Maryam Bukar Hassanová, Nicolò Govoni, Filippo Grandi, Eliud Kipchoge a Cindy Ngambaová.

Poprvé se Pita Taufatofua objevil na zahájení her v Riu v roce 2016 a okamžitě přitáhl pozornost. Měl na sobě pouze taʻovalu, tradiční tónžský oděv z rohože omotaný kolem pasu. Viditelně se navíc leskl olejem, což ho od ostatních „méně“ oblečených sportovců výrazně odlišovalo.

Království Tonga reprezentoval v taekwondu. Nakonec byl vyřazen v prvním kole. U fanoušků po celém světě si ale vysloužil sympatie i přezdívku „shirtless Tongan“, tedy „Tongan bez trička“.

Na hrách v roce 2018 v Pchjongčchangu se představil jako běžec na lyžích. A ani mrazivé teploty mu nezabránily vzít si na úvodní ceremoniál znovu pouze taʻovalu. V závodě na 15 kilometrů obsadil 114. místo ze 119.

Potřetí se Taufatofua ukázal – znovu jako taekwondista – na odložené olympiádě v roce 2021 v Tokiu. Tehdy vyměnil taʻovalu za tradiční tónžskou suknici tapa cloth.

Rozpačitý výkon Mariah Carey. Fanoušci kritizují její vystoupení na zahájení her

Na olympijské hry v Pekingu 2022 a Paříži 2024 už nejel jako reprezentant, v roce 2024 však patřil mezi nosiče olympijské pochodně. „Důvod, proč jsem tentokrát nepotřeboval olej,“ napsal tehdy na Instagram ke své fotografii s pochodní.

Oni Vance opravdu vypískali? Vždyť ho lidi mají rádi, divil se Trump po San Siru

Americký viceprezident JD Vance a druhá dáma Usha Vance na zimních olympijských...

Od našeho zpravodaje v Itálii Americké sportovce přivítalo sedmdesát tisíc lidí na San Siru nadšeně. Jásot doprovázel upřímný potlesk... Do chvíle, než televizní obrazovky zachytily viceprezidenta Spojených států J. D. Vance s...

7. února 2026

Průvodce ZOH 2026: program, Češi na ZOH, největší medailové naděje

Lyžařské centrum Bormio (trať Stelvio)

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině se naplno rozjíždějí. Kdy jdou do akce Češi a kdo patří k největším medailovým adeptům? Kde se jednotlivé sporty odehrají a kde je lze sledovat? Odpovědi i...

6. února 2026,  aktualizováno  7. 2. 13:58

