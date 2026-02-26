Pro Doohana se angažmá ve Formuli 1 změnilo v nepovedenou a bolestivou epizodu. Po šesti závodech byl bez jediného bodu a s několika nehodami na kontě čelil velkému tlaku.
A to nejen ze strany týmu, ale i fanoušků. Už dřív mluvil o kyberšikaně. Nyní ale v nejnovější řadě dokumentární série Netflixu F1: Touha po vítězství (Formula 1: Drive to Survive) vyšlo najevo, že některé útoky měly mnohem temnější podobu.
|
Formule 1: Osmá Touha po vítězství je kratší. Podle fanoušků ale chybí drama
Třiadvacetiletý jezdec, syn motocyklové legendy Micka Doohana, debutoval ve F1 při Velké ceně Abú Zabí 2024. Alpine jej následně potvrdil jako pilota pro sezonu 2025. Nadějný příběh však rychle narazil na realitu: po odstoupení z úvodní Velké ceny Austrálie Doohan dojel postupně na 13., 15., 14. a 17. místě, v Miami pak závod nedokončil.
Právě před miamským víkendem se podle jeho slov rozjel nejděsivější kolotoč. Doohan pro Netflix uvedl, že mu začaly chodit výhrůžky smrtí.
„Psali, že mě zabijí, pokud nebudu mimo auto,“ konstatoval. Přišlo mu prý několik výhružných e-mailů. „Tvrdili, že pokud budu v Miami pořád jezdit, uřežou mi všechny končetiny,“ uvedl v dokumentu.
Situace podle něj eskalovala natolik, že se musel spoléhat na ozbrojenou ochranu. „Byl jsem v Miami se svou přítelkyní a trenérem. Kolem mě stáli tři ozbrojení muži. Musel jsem zavolat policejní doprovod, aby situaci dostal pod kontrolu,“ vypráví závodník.
Do médií přiznal, že jeho celoživotní sen dostat se do Formule 1 se proměnil v noční můru. „Nedokázal jsem si užít, že jsem jezdcem Formule 1,“ cituje závodníka Daily Express.
F1 potvrdila, že o výhrůžkách věděla, a posílila v reakci na ně bezpečnostní opatření.
„Formule 1 je rodina a komunita založená na respektu a vzájemné podpoře. Pro urážlivé chování není místo ani online, ani osobně, a celý sport stojí jednotně proti každému, kdo se snaží podkopávat naše hodnoty,“ uvedla F1 ve vyjádření s tím, že podobné případy bude hlásit příslušným úřadům i platformám.
|
Zlá krev kolem F1. Doohanovým zavařil falešný příspěvek na sítích
Velká cena Miami byla nakonec Doohanovým posledním startem v sezoně. Alpine ho poté nahradil Argentincem Francem Colapintem a z Doohana se stal rezervní jezdec. Po konci roku se s týmem rozešel a následně zamířil do Haasu, kde bude působit jako náhradní pilot. Mimo jiné bude dělat rezervu Estebanu Oconovi, jehož o rok předtím u Alpine nahradil.
Nová řada dokumentu Touha po vítězství vychází na Netflixu v pátek 27. února. Sezona F1 2026 odstartuje 8. března Velkou cenou Austrálie.