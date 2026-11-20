Kombinézy pro noční závod vznikly podle hodinek Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Ceralume, které IWC letos představila v Ženevě.
Antonelliho bílá odpovídá jejich denní podobě. Stejnou barvu mají pouzdro, číselník i řemínek. Russellova modrá zase odkazuje na záři, kterou keramické pouzdro vydává po setmění. Pigmenty v keramice totiž na světle pohlcují energii a ve tmě ji postupně uvolňují.
Fanoušci na sociálních sítích si ale barvy kombinéz vyložili po svém. „Elsa a Olaf,“ opakuje se v komentářích pod fotografiemi obou pilotů. V modrém Russellovi viděli hrdinku Ledového království, v Antonellim v bílé jejího kouzelného sněhuláka.
Jiným pak dvojice připomněla třeba zubní pastu a zub. Russell si navíc díky třpytivé helmě vysloužil přirovnání k Edwardu Cullenovi ze Stmívání.
Vedle vtipů se v komentářích objevila hlavně chvála. Fanoušci barvy ocenili jako oživení obvyklých černých kombinéz s tyrkysovými detaily. Bílá navíc některým připomněla dobu, kdy v ní piloti Mercedesu závodili běžně.
Mercedes má už před závodem v Las Vegas jisté oba tituly. Antonelli se stal mistrem světa v Mexiku a o týden později si stáj v Sao Paulu zajistila devátý triumf v Poháru konstruktérů.
Russell je v pořadí jezdců třetí a na druhého Maxe Verstappena ztrácí 17 bodů. Do konce sezony zbývají tři Velké ceny včetně Las Vegas. Poté následuje Katar a finále v Abú Zabí.