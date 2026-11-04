Pilot Ferrari Charles Leclerc se stal poprvé otcem. Holčička dostala krásné jméno

Narození prvního potomka oznámili novopečení rodiče ve středu prostřednictvím Instagramu. Zveřejnili fotografii, na níž jsou vidět její drobné nožičky v růžových kalhotách a světlých bačkůrkách. Holčička dostala jméno Bianca.
Novopečené rodiče okamžitě zaplavily gratulace. Během první půlhodiny se pod příspěvkem objevily tisíce komentářů. Mezi prvními gratulanty byl například pilot formule 1 Pierre Gasly, připojili se také zástupci oficiálního účtu F1. Přání všeho nejlepšího dorazilo dokonce i od konkurenční stáje Mercedes. A další gratulace od fanoušků i známých osobností dál přibývají.
Leclerc a influencerka Alexandra Saint Mleuxová tvoří pár od roku 2023. Loni v listopadu oznámili zásnuby a letos na konci února se při komorním obřadu v Monaku vzali. O několik měsíců později vyšlo najevo, že čekají prvního potomka.
Charles Leclerc patří k nejvýraznějším jezdcům současné formule 1. Monacký závodník debutoval v roce 2018 v týmu Sauber a hned následující sezonu přestoupil do Ferrari. První vítězství si připsal v roce 2019 při Velké ceně Belgie, na kterou navázal triumfem v Monze. V roce 2022 skončil druhý v celkovém hodnocení mistrovství světa.