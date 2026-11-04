Pilot Ferrari Charles Leclerc se stal poprvé otcem. Holčička dostala krásné jméno

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  13:56
Alexandra Saint Mleuxová a Charles Leclerc v Monte Carlu (14. dubna 2024)

Alexandra Saint Mleuxová a Charles Leclerc v Monte Carlu (14. dubna 2024) | foto: Profimedia.cz

Alexandra Saint Mleuxová, Charles Leclerc a jejich pejsek Leo v americkém...
Alexandra Malena Leclercová v paddocku formule 1 v Maďarsku, 24. 7. 2026
Charles Leclerc a jeho manželka Alexandra přicházejí do paddocku formule 1 v...
Charles Leclerc a jeho manželka Alexandra přicházejí do paddocku formule 1 v...
17 fotografií
Pilot formule 1 Charles Leclerc prožívá jedno z nejšťastnějších období svého života. Hvězdný jezdec Ferrari se stal otcem. Jeho manželka Alexandra přivedla v úterý 3. listopadu na svět holčičku.

Narození prvního potomka oznámili novopečení rodiče ve středu prostřednictvím Instagramu. Zveřejnili fotografii, na níž jsou vidět její drobné nožičky v růžových kalhotách a světlých bačkůrkách. Holčička dostala jméno Bianca.

Novopečené rodiče okamžitě zaplavily gratulace. Během první půlhodiny se pod příspěvkem objevily tisíce komentářů. Mezi prvními gratulanty byl například pilot formule 1 Pierre Gasly, připojili se také zástupci oficiálního účtu F1. Přání všeho nejlepšího dorazilo dokonce i od konkurenční stáje Mercedes. A další gratulace od fanoušků i známých osobností dál přibývají.

Leclerc a influencerka Alexandra Saint Mleuxová tvoří pár od roku 2023. Loni v listopadu oznámili zásnuby a letos na konci února se při komorním obřadu v Monaku vzali. O několik měsíců později vyšlo najevo, že čekají prvního potomka.

Charles Leclerc patří k nejvýraznějším jezdcům současné formule 1. Monacký závodník debutoval v roce 2018 v týmu Sauber a hned následující sezonu přestoupil do Ferrari. První vítězství si připsal v roce 2019 při Velké ceně Belgie, na kterou navázal triumfem v Monze. V roce 2022 skončil druhý v celkovém hodnocení mistrovství světa.

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