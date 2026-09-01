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Petržela s fotbalem nekončí. Přidal se k týmu influencerů a hned pomohl k obratu

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  16:27
Milan Petržela ze Slovácka se raduje z gólu v utkání Konferenční ligy v Kolíně...

Milan Petržela ze Slovácka se raduje z gólu v utkání Konferenční ligy v Kolíně nad Rýnem. | foto: AP

Milan Petržela ze Slovácka (vlevo) se snaží přejít přes Jakuba Janetzkého ze...
Záložník Milan Petržela ze Slovácka se raduje ze svého gólu v utkání proti...
Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela (na snímku z 10. února 2024)...
Milan Petržela ze Slovácka v utkání proti Pardubicím
11 fotografií
Milan Petržela po červencovém konci kariéry oznámil nové angažmá. Legendární český záložník se stal jednou z nových posil týmu Fotbalovey, který spojuje influencery a fotbal. A hned při premiéře ukázal, že ze svého umění rozhodně nic neztratil. V zápase 7. hanspaulské ligy se gólem podílel na obratu z 0:3 na konečných 4:3.

Petržela v červenci ukončil profesionální kariéru. Ve 43 letech se rozloučil se Slováckem jako rekordman české nejvyšší soutěže, když během 22 sezon nasbíral 537 ligových startů. Nikdo nemá víc.

fotbalovey_team

Booom!

Do fotbalového týmu přestupuje legenda fotbalu @milanpetrzela_official ! ✍️‍

Rekordman v počtu startů v české nejvyšší soutěži - 537
4x Mistr ligy
Bývalý český reprezentant
Zkušenosti z Ligy mistrů i Bundesligy

Na tuhle posilu se opravdu těšíme a vy jí uvidíte už v pondělí v prvním zápase nové sezóny! ⚽️

Vítej v týmu Milane! ✨

#fotbalovey #prestup #milan #petrzela #fotbalista

29. srpna 2026 v 12:46, příspěvek archivován: 1. září 2026 v 14:37
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Nově bude k vidění v dresu Fotbalovey. A rozhodně nejde o obyčejný amatérský tým. Celek se označuje za první fotbalový tým influencerů v Česku. Jeho členové spojují fotbal s tvorbou obsahu a zápasy nejen hrají, ale také natáčejí a vysílají na sociálních sítích.

Před pár dny tým posílil také fighter a podcaster Vilém Cao. Na soupisce najdete řadu známých tváří internetu, youtubery, tiktokery, streamery nebo další influencery. Nechybí Honzi Michálek, vítěz Love Islandu, fotbalový YouTuber Mich Sako, podcaster Kid Ajvn nebo hokejový YouTuber Dyky. V týmu je také profesionální fotbalista Haky nebo influencer Johny Hradil.

mskodakk

naše nová posila @milanpetrzela_official rozhoduje hned první zápas nové sezóny!

jak hodnotíš tuhle dokonalou symbiózu ve spolupráci s @johnyhradil ?‍

#fotbalovey #goal #celebrate #petrzela #viral

1. září 2026 v 10:02, příspěvek archivován: 1. září 2026 v 14:38
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Právě o propojení sportu a online světa tým Fotbalovey stojí. Klub pravidelně natáčí matchday vlogy, nabízí přímé přenosy svých utkání a vytváří další obsah pro sociální sítě. Nejde tak pouze o výsledky, ale také o show kolem samotného zápasu.

A Petržela do tohoto konceptu zapadl hned při své premiéře. Fotbalovey prohrávalo už 0:3, přesto dokázalo duel otočit. O poslední zásah se postaral právě zkušený Petržela, který tak svým novým spoluhráčům zajistil vítězství 4:3.

fotbalovey_team

po otočce z říše snů nemohla chybět ani tahle oslava vitězství v podání @milanpetrzela_official ‍

chtěli byste Milana vidět i v dalších zápasech?⏳

#fotbalovey #row #aura #celebrate #win

1. září 2026 v 12:06, příspěvek archivován: 1. září 2026 v 14:38
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Prihodko vs. MrvaTenis - 1. kolo - 1. 9. 2026:Prihodko vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
Živě5:7, 2:3
  • 14.20
  • -
  • 1.03
Karlovy Vary vs. KladnoHokej - - 1. 9. 2026:Karlovy Vary vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.00
  • 3.80
  • 3.10
Slovan Bratislava vs. Kometa BrnoHokej - - 1. 9. 2026:Slovan Bratislava vs. Kometa Brno //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.00
  • 3.90
  • 2.00
Sokolov vs. RegensburgHokej - - 1. 9. 2026:Sokolov vs. Regensburg //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.95
  • 4.00
  • 3.10
Knutsonová vs. LysováTenis - 1. kolo - 1. 9. 2026:Knutsonová vs. Lysová //www.idnes.cz/sport
1. 9. 18:00
  • 2.30
  • -
  • 1.61
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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