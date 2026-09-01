Petržela s fotbalem nekončí. Přidal se k týmu influencerů a hned pomohl k obratu

Petržela v červenci ukončil profesionální kariéru. Ve 43 letech se rozloučil se Slováckem jako rekordman české nejvyšší soutěže, když během 22 sezon nasbíral 537 ligových startů. Nikdo nemá víc.
Nově bude k vidění v dresu Fotbalovey. A rozhodně nejde o obyčejný amatérský tým. Celek se označuje za první fotbalový tým influencerů v Česku. Jeho členové spojují fotbal s tvorbou obsahu a zápasy nejen hrají, ale také natáčejí a vysílají na sociálních sítích.
Před pár dny tým posílil také fighter a podcaster Vilém Cao. Na soupisce najdete řadu známých tváří internetu, youtubery, tiktokery, streamery nebo další influencery. Nechybí Honzi Michálek, vítěz Love Islandu, fotbalový YouTuber Mich Sako, podcaster Kid Ajvn nebo hokejový YouTuber Dyky. V týmu je také profesionální fotbalista Haky nebo influencer Johny Hradil.
Právě o propojení sportu a online světa tým Fotbalovey stojí. Klub pravidelně natáčí matchday vlogy, nabízí přímé přenosy svých utkání a vytváří další obsah pro sociální sítě. Nejde tak pouze o výsledky, ale také o show kolem samotného zápasu.
A Petržela do tohoto konceptu zapadl hned při své premiéře. Fotbalovey prohrávalo už 0:3, přesto dokázalo duel otočit. O poslední zásah se postaral právě zkušený Petržela, který tak svým novým spoluhráčům zajistil vítězství 4:3.