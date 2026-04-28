Kvitová se v roce 2023 provdala za trenéra Jiřího Vaňka. O rok později se manželům narodil syn Petr. Loni se tenisová šampionka rozloučila s kariérou na US Open a krátce poté oznámila radostnou novinu, že je znovu těhotná. Na konci března pak přivedla na svět holčičky Emmu a Ellu.
Teď se na sociálních sítích podělila o snímek z Karlova mostu, který doplnila stručným komentářem „Naše první společná procházka“.
Fanoušci Petře Kvitové a její rodině přejí hlavně zdraví a štěstí. Mnozí se shodují, že mateřství bývalé tenisové šampionce velmi sluší. „Krásná role! Ať se daří,“ napsal jeden z komentujících. „Opravdu krásná rodinka,“ přidal se další.
Kvitová přivedla na svět dvojčata, tenisová hvězda se pochlubila první fotkou
Emma a Ella se narodily 30. března a už o den později tenistka zveřejnila jejich první fotografií. Gratulace přicházely z celého světa například od tenistek Barbory Strýcové, Sloane Stephensové, Moniky Selešové či Marion Bartoliové, ale také zpěvaček Marty Jandové a Moniky Absolonové.