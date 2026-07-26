Před nedělním hlavním závodem se Pavel pozdravil s prezidentem Mezinárodní automobilové federace (FIA) Muhamadem Sulajímem a pak už se postavil mezi ostatní fotografy.
Prezident dorazil s vlastním vybavením po boku českého fotografa motosportu Jiřího Křenka. Loni, kdy fotografoval také například Dakar, Pavel vydražil své fotoalbum, kterým vydělal téměř tři čtvrtě milionu pro charitativní organizaci věnovanou dětem, samoživitelům a seniorům.
Na maďarském Hungaroringu nakonec Pavel viděl vítězství Landa Norrise z McLarenu. Druhý dojel Max Verstappen, třetí průběžný vedoucí šampionátu Andrea Kimi Antonelli.
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V Maďarsku slaví úřadující šampion Norris, Antonelli se prodral na třetí místo