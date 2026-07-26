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Prezident opět ve svém živlu. Pavel vyrazil fotit Velkou cenu formule 1 v Maďarsku

Autor:
  18:14
Český prezident Petr Pavel jako fotograf na Velké Ceně F1 v Maďarsku.

Český prezident Petr Pavel jako fotograf na Velké Ceně F1 v Maďarsku. | foto: Reuters

Český prezident Petr Pavel jako fotograf na Velké Ceně F1 v Maďarsku.
Petr Pavel v konverzaci s prezidentem FIA.
Petr Pavel během Velké Ceny F1 v Maďarsku.
Český prezident Petr Pavel jako fotograf na Velké Ceně F1 v Maďarsku.
18 fotografií
Po motoristickém závodu Le Mans vyrazil český prezident Petr Pavel fotografovat další velkou akci – v neděli stál s objektivem u trati při Velké ceně Maďarska formule 1. Pavel fotil rovněž i sobotní kvalifikaci závodu.

Před nedělním hlavním závodem se Pavel pozdravil s prezidentem Mezinárodní automobilové federace (FIA) Muhamadem Sulajímem a pak už se postavil mezi ostatní fotografy.

Český prezident Petr Pavel jako fotograf na Velké Ceně F1 v Maďarsku.
Český prezident Petr Pavel jako fotograf na Velké Ceně F1 v Maďarsku.
Petr Pavel v konverzaci s prezidentem FIA.
Petr Pavel během Velké Ceny F1 v Maďarsku.
18 fotografií

Prezident dorazil s vlastním vybavením po boku českého fotografa motosportu Jiřího Křenka. Loni, kdy fotografoval také například Dakar, Pavel vydražil své fotoalbum, kterým vydělal téměř tři čtvrtě milionu pro charitativní organizaci věnovanou dětem, samoživitelům a seniorům.

Na maďarském Hungaroringu nakonec Pavel viděl vítězství Landa Norrise z McLarenu. Druhý dojel Max Verstappen, třetí průběžný vedoucí šampionátu Andrea Kimi Antonelli.

V Maďarsku slaví úřadující šampion Norris, Antonelli se prodral na třetí místo
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