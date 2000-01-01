Už v neděli 12. dubna se elitní cyklisté postaví na start 123. ročníku legendárního závodu Paříž–Roubaix. Slavná klasika patří kvůli náročným dlážděným sektorům k nejtěžším jednodenním závodům světa, a když do toho vstoupí počasí, dokáže být ještě nemilosrdnější. Předpovědi naznačují, že ani letos by situace nemusela být ideální, a klidně se tak můžeme dočkat dalšího blátivého ročníku. Připomeňte si ty předchozí, které díky extrémním podmínkám psaly historii.
Mezi první zdokumentované opravdu blátivé ročníky patří Paříž–Roubaix 1973. Jednasedmdesáté pokračování slavného závodu, které se jelo 15. dubna, provázely extrémně těžké podmínky a proměnily trasu v pravé „peklo severu“.
Na mokrých kostkách bojoval také Belgičan Eric Leman, tou dobou už trojnásobný vítěz klasiky Kolem Flander.
Druhé místo po sprintu s Rogerem Rosiersem tehdy obsadil Walter Godefroot (na fotce), který dorazil do cíle s téměř dvouapůlminutovou ztrátou na vítěze. Tím nebyl nikdo jiný než cyklistický fenomén Eddy Merckx, jenž 272 kilometrů dlouhou trasu zvládl v čase 7:28:43.
Belgičan Godefroot si blátivé podmínky vyzkoušel i při jiném drsném ročníku Paříž–Roubaix v roce 1978. Tentokrát se však těsně nevešel do elitní desítky a skončil jedenáctý.
Legendární závod na mokré trati na vlastní kůži zažil Francouz Bernard Hinault v roce 1981. V dresu světového šampiona tehdy nenašel přemožitele, v závěrečném spurtu šestičlenné skupiny vybojoval vítězství a po pětadvaceti letech se stal prvním domácím vítězem královny klasik.
Bláto provázelo peloton i o dva roky později. Ročník 1983 se stal nezapomenutelným především díky výkonu Nizozemce Hennieho Kuipera, který navzdory dvěma pádům a defektu dokázal obstát v silné konkurenci a nakonec zvítězil.
Také v roce 1984 panovaly extrémní podmínky, které výrazně zpomalily tempo a udělaly ze závodu ještě náročnější podívanou. Zrádnost Arenbergského lesa si vyzkoušel i tehdejší světový šampion Američan Greg LeMond. Do pořadí na čele ale nepromluvil, v cíli se radoval z prvenství Ir Sean Kelly.
Jen o rok později navzdory blátu ovládl závod Francouz Marc Madiot, dnes známý jako dlouholetý šéf stáje Groupama–FDJ. Svůj úspěch pak dokázal zopakovat ještě v roce 1991.
Legendární kostky nešetřily jezdce ani v roce 1994. Na fotce s nimi bojuje německý závodník Bert Dietz, držitel etapového vítězství na španělské Vueltě.
Opravdu extrémní podmínky zažili závodníci během Paříž–Roubaix 2001.
Na fotce je při průjezdu Arenbergským lesem zachycen Belgičan Wilfried Peeters. Některé jezdce však bylo v cíli kvůli nánosům bahna těžké vůbec rozpoznat.
Díky duhovému dresu byl nepřehlédnutelný tehdejší mistr světa Romans Vainšteins. V závěrečném sprintu pak Lotyš vybojoval třetí místo.
Pro vítězství si dojel Servais Knaven, dvojnásobný olympionik a vítěz etapy na Tour de France. Mimochodem, Nizozemec je otcem čtyř dcer, které se všechny věnují cyklistice, přičemž druhá nejmladší z nich, Mirre, je partnerkou českého závodníka Pavla Bittnera. Toho letos čeká už čtvrtý start na Paříž–Roubaix.
Složitých podmínek nebyli jezdci ušetřeni ani o rok později během jubilejního stého ročníku slavného závodu.
S bahnem bojoval nejen předchozí vítěz Servais Knaven (na fotce vlevo), ale také známý domestik Lance Armstronga, Američan George Hincapie (vpravo).
Extrémní trať opakovaně působila chaos a závodníci se potýkali s řadou defektů.
Vítězné gesto na velodromu v Roubaix si nakonec dopřál Johann Museeuw. Po zhruba čtyřicetikilometrovém sólovém úniku si dojel pro prvenství před Němcem Steffenem Wesemannem a Belgičanem Tomem Boonenem.
Rozmáčená místa na trati zkomplikovala závod i v roce 2005. Své o tom ví Australan Allan Davis, který si po jednom z hromadných pádů užil nechtěnou bahenní lázeň.
Jedny z nejnáročnějších podmínek posledních let nabídl ročník 2021, kdy snímky závodníků pokrytých od hlavy po paty bahnem obletěly svět. Nechyběl mezi nimi ani Zdeněk Štybar (na fotce vpravo) po boku belgické hvězdy Wouta van Aerta (vlevo).
Kluzké úseky potrápily nejen jezdce, ale i doprovodnou motorku s fotografem.
O vítězství se v Roubaix rozhodovalo ve spurtu tří jezdců, do kterého se dostali Ital Sonny Colbrelli, Belgičan Florian Vermeersch a Nizozemec Mathieu van der Poel.
Špinavý, ale šťastný byl po senzačním vítězství Sonny Colbrelli, který se stal prvním italským vítězem Paříž-Roubaix od triumfu Andrey Tafiho v roce 1999.
Třetí Mathieu van der Poel v cíli neskrýval zklamání. Na svůj triumf v Roubaix si musel počkat až do roku 2023, od té doby však nikoho jiného na nejvyšší příčku nepustil. Letos zabojuje o čtvrtý úspěch v řadě a vyrovnání rekordu Rogera De Vlaemincka a Toma Boonena v počtu vítězství.
