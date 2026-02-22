Knowles hned po konci utkání sklopil hlavu k mobilnímu telefonu a zcela ignoroval dění kolem sebe. Pegulaová stála u okraje kurtu a čekala, zatímco její kouč si ani nevšiml, že je přímo vedle něj. Až po chvíli zvedl oči, telefon odložil a oba si triumf přece jen společně užili.
Samotné finále přitom měla Američanka pevně pod kontrolou. Do zápasu vstoupila dvěma brejky a vedením 3:0. Svitolinová sice jeden ztracený servis získala zpět, Pegulaová však okamžitě odpověděla a první set bez větších komplikací dopodávala.
Rozhodující moment druhé sady přišel za stavu 2:2. Pegulaová vyhrála čtyři míčky v řadě, vzala soupeřce podání a náskok už nepustila. Díky jistému servisu duel dotáhla do vítězného konce a potvrdila výbornou formu z úvodu sezony 2026.
Pegulaová s Knowlesem spolupracuje od roku 2024 a jejich spojení přináší výborné výsledky.