Pegulaová po titulu v Dubaji čekala na trenéra. Ten místo oslavy řešil mobil

David Chuchma
  13:00
Americká tenistka Jessica Pegulaová si v Dubaji připsala už čtvrtý titul z turnajů kategorie WTA 1000. Ve finále porazila Elinu Svitolinovou 6:2 a 6:4. Bezprostředně po proměněném mečbolu přišly emoce, radost a úleva. Pegulaová se vydala k lavičce, aby vítězství oslavila se svým trenérem Markem Knowlesem. Jenže na nadšené přivítání si musela počkat.
Jessica Pegulaová slaví triumf ve finále v Dubaji.

Jessica Pegulaová slaví triumf ve finále v Dubaji. | foto: Profimedia.cz

Jessica Pegulaová slaví triumf ve finále v Dubaji.
Jessica Pegulaová slaví triumf ve finále v Dubaji.
Jessica Pegulaová slaví triumf ve finále v Dubaji.
Jessica Pegulaová slaví triumf ve finále v Dubaji.
5 fotografií

Knowles hned po konci utkání sklopil hlavu k mobilnímu telefonu a zcela ignoroval dění kolem sebe. Pegulaová stála u okraje kurtu a čekala, zatímco její kouč si ani nevšiml, že je přímo vedle něj. Až po chvíli zvedl oči, telefon odložil a oba si triumf přece jen společně užili.

canalplussportczsk

Trenér Jessicy Peguly byl tak zabraný do svého telefonu, že úplně zapomněl slavit právě se svojí svěřenkyní po zisku titulu v Dubaji.

21. února 2026 v 18:29, příspěvek archivován: 22. února 2026 v 11:24
Samotné finále přitom měla Američanka pevně pod kontrolou. Do zápasu vstoupila dvěma brejky a vedením 3:0. Svitolinová sice jeden ztracený servis získala zpět, Pegulaová však okamžitě odpověděla a první set bez větších komplikací dopodávala.

Alcaraz letos stále bez porážky, ve finále v Dauhá dovolil soupeři jen tři hry

Rozhodující moment druhé sady přišel za stavu 2:2. Pegulaová vyhrála čtyři míčky v řadě, vzala soupeřce podání a náskok už nepustila. Díky jistému servisu duel dotáhla do vítězného konce a potvrdila výbornou formu z úvodu sezony 2026.

Pegulaová s Knowlesem spolupracuje od roku 2024 a jejich spojení přináší výborné výsledky.

wta

Career title number 10

A message from the Dubai champ ️

@jpegula | #DDFTennis

21. února 2026 v 19:55, příspěvek archivován: 22. února 2026 v 12:04
