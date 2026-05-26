„Po posledním zápase sezony v Jihlavě jsme se vrátily do Prahy a s moderátorkami jsme šly do restaurace Marina u Vltavy, abychom oslavily konec sezony. Ve stejné době tam byl Pavel Nedvěd s kamarádem,“ líčí Viktoria Kubáňová, členka představenstva druholigového klubu a manželka majitele Přemysla Kubáně.
O víkendu ji doprovázely fotbalové moderátorky Joy Rank, tedy její sestra známá ze soutěže MasterChef, a Lucie Sedláková se svojí kamarádkou.
„Naše moderátorky pana Nedvěda kupodivu poznaly,“ smála se Kubáňová. „Aby ne, takovou legendu. První jsem se šla představit já, že jsme z Viagemu, ale on nás znal. Věděl, že jsme z Ústí. Prohodili jsme pár slov o fotbale, byl velmi slušný. Fotku jsme si pořídili my i on. Pan Nedvěd nám zpříjemnil naši sešlost.“
Čtvrtý nejlepší klub letošní druhé ligy snímek vystavil na své sociální sítě. A třiapadesátiletý vicemistr Evropy, který od roku 2021 tvoří pár se zpěvačkou Darou Rolins, se o Viagem zajímal.
„Ptal se, co se u nás odehrává. Za moderátorky jsem řekla, že jezdíme i na venkovní zápasy. Nechtěly jsme ho dlouho rušit, ale pan Nedvěd byl velmi milý a přátelský. Pravý gentleman,“ nadchlo nigerijskou rodačku Kubáňovou. „Samozřejmě, jako každému chlapovi, se i jemu zalíbily krásné ženy. Nestalo se tam však nic bulvárního,“ usmívala se.
Pro Nedvěda, druhého českého vítěze Zlatého míče určeného pro nejlepšího fotbalistu světa, šlo o vzácnou chvilku volna. Už ve čtvrtek totiž národní tým odstartuje přípravu na mistrovství světa. A po nedělním zápase s Kosovem odcestuje do USA, tedy do spolupořadatelské země letošního šampionátu.