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Pavel na formuli zabodoval. V zahraniční mu tleskají, doma ale schytal i kritiku

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  10:23
Petr Pavel během Velké Ceny F1 v Maďarsku.

Petr Pavel během Velké Ceny F1 v Maďarsku. | foto: Reuters

Český prezident Petr Pavel jako fotograf na Velké Ceně F1 v Maďarsku.
Český prezident Petr Pavel jako fotograf na Velké Ceně F1 v Maďarsku.
Český prezident Petr Pavel jako fotograf na Velké Ceně F1 v Maďarsku.
Petr Pavel v doprovodu prezidenta FIA Muhamada Sulajíma.
21 fotografií
Netradičně pojatá návštěva prezidenta Petra Pavla na Velké ceně Maďarska v zahraničí zaujala fanoušky i média. Formule 1 se jí pochlubila na oficiálních sociálních sítích a radost ze setkání s českou hlavou státu vyjádřil také prezident FIA Mohammed Ben Sulayem.

Instagram formule 1 obvykle nabízí především dění na trati, nejzajímavější okamžiky závodů nebo fotografie celebrit v paddocku. Český prezident si však tentokrát vysloužil samostatný příspěvek. Na Hungaroring totiž nepřijel pouze jako host, ale také jako hobby fotograf s vlastním vybavením.

„Vášeň pro fotografování motorsportu! Prezident České republiky Petr Pavel vyrazil na Hungaroring, aby zachytil tamní dění,“ uvedla formule 1 u série snímků, na nichž česká hlava státu fotografuje přímo u trati. Příspěvek získal statisíce lajků a řadu pochvalných reakcí od fanoušků z různých koutů světa.

Setkáním s Pavlem se na sociálních sítích pochlubil také prezident Mezinárodní automobilové federace FIA Mohammed Ben Sulayem. „Je opravdovým fanouškem motoristického sportu,“ napsal o českém prezidentovi.

Fotografii z paddocku zveřejnil rovněž maďarský politik Péter Magyar. „Víte, kdo je tento fotograf, na kterého jsem narazil na Hungaroringu? Je to prezident Petr Pavel, který je zde na soukromé návštěvě v roli hobby fotografa,“ uvedl na síti X.

Pavel dorazil na okruh s vlastním fotografickým vybavením a po boku fotografa formule 1 Martina Křenka. Ten následně na Instagramu zveřejnil několik záběrů, na nichž společně zachycují monoposty přímo od trati.

Prezident opět ve svém živlu. Pavel vyrazil fotit Velkou cenu formule 1 v Maďarsku

Zatímco v zahraničí sklidilo prezidentovo nadšení převážně pozitivní reakce, část českých uživatelů sociálních sítí jeho výlet kritizovala. Podle nich se podobná aktivita neslučuje s reprezentativní rolí hlavy státu.

Fotografování motorsportu je však Pavlovým dlouholetým koníčkem. S fotoaparátem navštívil Rallye Dakar, závody NASCAR i MotoGP v Brně. Letos vyrazil také na slavnou čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans.

Své snímky si navíc nenechává jen pro sebe. V minulosti vydražil fotografické album, které vyneslo téměř tři čtvrtě milionu korun. Peníze zamířily charitativní organizaci pomáhající dětem, samoživitelům a seniorům.

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