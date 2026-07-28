Instagram formule 1 obvykle nabízí především dění na trati, nejzajímavější okamžiky závodů nebo fotografie celebrit v paddocku. Český prezident si však tentokrát vysloužil samostatný příspěvek. Na Hungaroring totiž nepřijel pouze jako host, ale také jako hobby fotograf s vlastním vybavením.
„Vášeň pro fotografování motorsportu! Prezident České republiky Petr Pavel vyrazil na Hungaroring, aby zachytil tamní dění,“ uvedla formule 1 u série snímků, na nichž česká hlava státu fotografuje přímo u trati. Příspěvek získal statisíce lajků a řadu pochvalných reakcí od fanoušků z různých koutů světa.
Setkáním s Pavlem se na sociálních sítích pochlubil také prezident Mezinárodní automobilové federace FIA Mohammed Ben Sulayem. „Je opravdovým fanouškem motoristického sportu,“ napsal o českém prezidentovi.
Fotografii z paddocku zveřejnil rovněž maďarský politik Péter Magyar. „Víte, kdo je tento fotograf, na kterého jsem narazil na Hungaroringu? Je to prezident Petr Pavel, který je zde na soukromé návštěvě v roli hobby fotografa,“ uvedl na síti X.
Pavel dorazil na okruh s vlastním fotografickým vybavením a po boku fotografa formule 1 Martina Křenka. Ten následně na Instagramu zveřejnil několik záběrů, na nichž společně zachycují monoposty přímo od trati.
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Zatímco v zahraničí sklidilo prezidentovo nadšení převážně pozitivní reakce, část českých uživatelů sociálních sítí jeho výlet kritizovala. Podle nich se podobná aktivita neslučuje s reprezentativní rolí hlavy státu.
Fotografování motorsportu je však Pavlovým dlouholetým koníčkem. S fotoaparátem navštívil Rallye Dakar, závody NASCAR i MotoGP v Brně. Letos vyrazil také na slavnou čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans.
Své snímky si navíc nenechává jen pro sebe. V minulosti vydražil fotografické album, které vyneslo téměř tři čtvrtě milionu korun. Peníze zamířily charitativní organizaci pomáhající dětem, samoživitelům a seniorům.
Do you know who this photographer I ran into on the Hungaroring grid today is? It’s @prezidentpavel, President of the Czech Republic, visiting in a private capacity as a hobby photographer. pic.twitter.com/xOXwVD0CB7— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) July 26, 2026