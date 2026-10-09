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Pauzu během zranění využívá po svém. Hvězda Tottenhamu studuje na Harvardu

Autor:
  20:42
Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii. | foto: AP

Xavi Simons si v dubnu při utkání proti Wolverhamptonu přetrhl přední zkřížený...
Xavi Simons si v dubnu při utkání proti Wolverhamptonu přetrhl přední zkřížený...
Záložník Xavi Simons z Tottenhamu (vlevo) se snaží odcentrovat přes Andrého z...
Xavi Simons z Tottenhamu proměňuje penaltu proti Slavii.
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Místo tréninků a zápasů teď řeší přednášky a byznys. Xavi Simons se během rekonvalescence po vážném zranění rozhodl využít volný čas netradičně a nastoupil do vzdělávacího programu na Harvard Business School.

Záložník Tottenhamu se zapojil do programu Crossover Into Business, který je určený profesionálním sportovcům se zájmem o podnikání. Výuka probíhá online a účastníci se v ní věnují obchodním tématům společně se studenty magisterského programu MBA na Harvardu. Nejde tedy o klasické studium, ale o specializovaný kurz zaměřený na svět byznysu.

„Během rekonvalescence jsem se snažil využít čas co nejlépe. Fotbal je pořád mou hlavní prioritou, ale chci se dál učit a rozvíjet i mimo hřiště,“ napsal Simons na LinkedInu, kde novinku oznámil.

Třiadvacetiletý Nizozemec se přitom zotavuje z vážného zranění kolena. V dubnu si při utkání proti Wolverhamptonu přetrhl přední zkřížený vaz a jeho první sezona v Tottenhamu tím předčasně skončila. Zranění ho připravilo také o možnost reprezentovat Nizozemsko na mistrovství světa. K návratu do zápasového tempa by se podle aktuálních předpokladů mohl přiblížit až v příštím roce.

Čas mimo hřiště se rozhodl využít i k tomu, aby lépe poznal prostředí, které ho jednou může čekat po konci hráčské kariéry. „Vždycky mě zajímalo více věcí než jen fotbal. Chci lépe porozumět obchodní stránce tohoto sportu, učit se od lidí z různých oborů a dál se rozvíjet jako člověk,“ vysvětlil.

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Během posledních týdnů pobýval ve Spojených státech, kde se věnoval rehabilitaci. Navštívil také Harvard v Bostonu. Zvláštní význam pro něj mělo setkání s profesorkou ekonomie Anitou Elberseovou, s níž se poprvé poznal už během působení v Barceloně. Později se znovu setkali v době, kdy hrál za Paris Saint-Germain, a zůstali v kontaktu.

Simons tak následuje další fotbalisty, kteří se také zajímají o vzdělávání mimo sport. Podobným kurzem na Harvardu prošel například záložník Realu Madrid Eduardo Camavinga.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Dortmund vs. BrémyFotbal - 5. kolo - 9. 10. 2026:Dortmund vs. Brémy //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.60
  • 3.50
  • 7.40
Lens vs. LyonFotbal - 6. kolo - 9. 10. 2026:Lens vs. Lyon //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 3.10
  • 2.80
Málaga vs. EspaňolFotbal - 8. kolo - 9. 10. 2026:Málaga vs. Espaňol //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.90
  • 3.10
  • 2.60
Columbus vs. PittsburghHokej - - 10. 10. 2026:Columbus vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
10. 10. 01:00
  • 2.39
  • 4.13
  • 2.61
Washington vs. NY RangersHokej - - 10. 10. 2026:Washington vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
10. 10. 01:00
  • 2.19
  • 4.05
  • 2.94
Detroit vs. SeattleHokej - - 10. 10. 2026:Detroit vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
10. 10. 01:00
  • 2.14
  • 4.16
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