Někdejší hvězdný záložník české reprezentace sdílel na instagramu dojemnou fotografii, na které objímá svou manželku. „32 let a pořád se směje mým vtipům (myslím). Miluji tě nade vše,“ napsal.
Pod příspěvkem se objevila řada gratulací. Komentář napsali například dcera Valentýna či bývalý nizozemský fotbalista Sander Westerveld. „Šťastné výročí. Jste nádherný pár,“ vzkázal bývalý gólman, který byl v letech 1999 až 2001 Bergerovým spoluhráčem v Liverpoolu.
Berger poznal svou budoucí ženu na začátku 90. let. Vzali se 8. dubna 1994 a mají spolu syna Patrika a dceru Valentýnu.
V letech 1996 a 1999 byl Berger vyhlášen nejlepším fotbalistou České republiky. Za reprezentaci odehrál 44 zápasů a vstřelil 18 gólů. Byl součástí stříbrného týmu na Euru 1996, kde ve finále skóroval. Během úspěšné kariéry oblékal kromě dresu Liverpoolu také barvy Borussie Dortmund. Kariéru ukončil v roce 2010 v pražské Spartě.