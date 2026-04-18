Pastrňák boduje i mimo led. Vyniká módou, přezdívka Pasta je nejlepší v NHL

Devětadvacetiletý Pastrňák je také známý svým výrazným módním stylem, ale v anketě ho předčil jeho kamarád William Nylander. Útočník Toronta dostal 32,9 procent hlasů, Pastrňák 9,7. Pátý skončil Martin Nečas z Colorada se 3,2 procenty.
Celkem 348 hokejistů v anketě mimo jiné volilo i hráče, který podle nich bude po ukončení kariéry nejlepším trenérem. Vyhrál Sidney Crosby z Pittsburghu před Nickem Folignem z Minnesoty.
Nejnáročnější přípravu podle hráčského hlasování podstupuje Nathan MacKinnon z Colorada. V anketě získal 20,7 procent, s velkou ztrátou za ním skončili Connor McDavid z Edmontonu a Kris Letang z Pittsburghu.
|
Nejlepším golfistou v NHL podle hráčů je Clayton Keller z Utahu, králem sociálních sítí Nylander a nejlepší šatna pro hostující tým je v Detroitu. Nejkvalitnější led pak má s obrovskou převahou aréna Bell Centre v Montrealu.
Hráči také hlasovali o tom, z jakého města by měl být případný nový účastník soutěže. Se ziskem 34,3 procent zvítězil Houston, na druhém místě skončil s 16,9 procenty Quebec a třetí byla Atlanta.