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Partnerka opomenutého fotbalisty Fodena překvapila. Prodává upravené dresy z MS

Autor:
  14:14
Phil Foden z Manchesteru City v akci během derby s United.

Phil Foden z Manchesteru City v akci během derby s United. | foto: AP

Phil Foden
Phil Foden a Erling Haaland z Manchesteru City se radují z úvodního gólu proti...
Phil Foden z Manchesteru City se raduje z gólu do sítě Fulhamu.
Phil Foden z Manchesteru City (vlevo) v souboji o míč s Wilfriedem Gnontem z...
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Rebecca Cookeová, dlouholetá partnerka Phila Fodena, nabídla na Vinted několik nových anglických dresů. Podle britských médií si je pořídila ještě v době, kdy počítala s cestou fotbalisty Manchesteru City na mistrovství světa.

Na platformě Vinted nabídla dva dámské anglické reprezentační dresy, bílý domácí a červený venkovní model. Oba jsou vedené jako nové, stále s visačkami, a prodává je za 70 liber za kus. Dresy navíc prošly úpravou od módní značky A Vintage Fit, která je přizpůsobuje dámské postavě.

Právě podobné upravené dresy nosily během turnaje i partnerky dalších anglických fotbalistů, například Ellie Watkinsová nebo Annie Keatingová. Britská média proto spekulují, že partnerka hvězdného křídelníka z řad Citizens měla dresy připravené právě pro plánované mistrovství světa.

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Zajímavostí je, že jejich prodejní cena je nižší než původní cena oficiálních dresů, které stojí 89,99 liber. Samotná úprava přitom vyjde přibližně na dalších 90 liber za kus. Na účtu Rebeky se údajně nachází více než sto nabízených položek, včetně několika upravených dresů Manchesteru City a retro fotbalových kousků. Profil zároveň uvádí, že účet spravuje manažerský tým.

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Samotný Foden se po vynechaném turnaji soustředí na novou sezonu v Manchesteru City. V předsezonním období přiznal, že mu delší volno pomohlo po náročném ročníku. „Strávil jsem kvalitní čas s rodinou a odpočinul si. Do nové sezony chci vstoupit opravdu dobře, pomoci týmu a znovu bojovat o trofeje,“ uvedl anglický reprezentant pro deník The Sun.

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Mackenzie vs. KumstátTenis - 1. kolo - 11. 8. 2026:Mackenzie vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 0:1
  • 1.45
  • -
  • 2.71
Kajrat vs. LevskiFotbal - 3. předkolo - 11. 8. 2026:Kajrat vs. Levski //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
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Mladá Boleslav vs. LiberecHokej - - 11. 8. 2026:Mladá Boleslav vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.60
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Živě1:3
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Sokolov vs. ChomutovHokej - - 11. 8. 2026:Sokolov vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
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