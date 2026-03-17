Lobotkova partnerka míří na obrazovky. Bývalá miss bude moderovat sport

Leskovská se ve sportovním prostředí pohybuje dlouhodobě. Sama říká, že je jeho součástí už více než dvanáct let a má za sebou i studium fotbalového managementu ve Švýcarsku. Právě kombinace zkušeností a vzdělání pro ni byla klíčová při cestě k vysněné práci.
„Být součástí sportovního zpravodajství považuji za splněný profesní sen. Ve sportu působím už 12 let a věřím, že všechno v životě přijde ve správný čas,“ uvedla Leskovská v rozhovoru pro TV Markíza. „Je to pro mě velká čest a mám z toho obrovskou radost.“
Podle svých slov si zároveň uvědomuje, co všechno práce ve sportovních médiích obnáší. „Mnoho lidí netuší, kolik je za tím práce. Je to spousta dřiny a příprav,“ dodala.
Výraznou oporou je jí i partner, slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, který aktuálně působí v italské Neapoli. Právě společné prostředí sportu podle ní jejich vztah ještě více posiluje.
„Mám opravdu skvělého partnera. Oba si jdeme za svými sny a navzájem se podporujeme. On si váží toho, že na sobě pracuji a chci se posouvat,“ popsala. Přiznala také, že z nové pracovní příležitosti měl Lobotka možná ještě větší radost než ona sama.
Dvojice přitom často funguje na dálku, přesto si prý dokáže udržet silné pouto. „Miluji být stále v pohybu a myslím si, že právě to dodává našemu vztahu ten správný náboj,“ dodala Leskovská, která se divákům poprvé představí ve studiu Sportovních novin už ve středu.