Lobotkova partnerka míří na obrazovky. Bývalá miss bude moderovat sport

  18:45
Slovenská televize Markíza představila novou tvář sportovního zpravodajství. Do týmu Sportovních novin přichází Simona Leskovská, kterou fanoušci znají nejen jako bývalou miss, ale také jako partnerku fotbalisty Stanislava Lobotky.
Partnerka Stanislava Lobotky Simona Leskovská míří do sportovního zpravodajství TV Markíza.

Leskovská kvůli vztahu se záložníkem Neapole tráví mnoho času na cestách.
Leskovská se ve sportovním prostředí pohybuje dlouhodobě. Sama říká, že je jeho součástí už více než dvanáct let a má za sebou i studium fotbalového managementu ve Švýcarsku. Právě kombinace zkušeností a vzdělání pro ni byla klíčová při cestě k vysněné práci.

„Být součástí sportovního zpravodajství považuji za splněný profesní sen. Ve sportu působím už 12 let a věřím, že všechno v životě přijde ve správný čas,“ uvedla Leskovská v rozhovoru pro TV Markíza. „Je to pro mě velká čest a mám z toho obrovskou radost.“

Televízia Markíza rozširuje svoj športový tím o novú moderátorskú tvár. Simona Leskovská sa stáva čerstvou posilou relácie Športové noviny, ktorá patrí medzi stabilné piliere večerného spravodajského bloku

16. března 2026 v 6:00
Podle svých slov si zároveň uvědomuje, co všechno práce ve sportovních médiích obnáší. „Mnoho lidí netuší, kolik je za tím práce. Je to spousta dřiny a příprav,“ dodala.

Výraznou oporou je jí i partner, slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, který aktuálně působí v italské Neapoli. Právě společné prostředí sportu podle ní jejich vztah ještě více posiluje.

„Mám opravdu skvělého partnera. Oba si jdeme za svými sny a navzájem se podporujeme. On si váží toho, že na sobě pracuji a chci se posouvat,“ popsala. Přiznala také, že z nové pracovní příležitosti měl Lobotka možná ještě větší radost než ona sama.

Dvojice přitom často funguje na dálku, přesto si prý dokáže udržet silné pouto. „Miluji být stále v pohybu a myslím si, že právě to dodává našemu vztahu ten správný náboj,“ dodala Leskovská, která se divákům poprvé představí ve studiu Sportovních novin už ve středu.

