„Kolekce ikony světového fotbalu. Zlatá odkazuje na legendární moment na mistrovství Evropy, kdy se začala psát historie vršovického dloubáku. Zelená zase na klub jeho srdce. Střih jsme navrhli ve spolupráci s Panem Fotbalistou, je inspirovaný jeho kopačkami. V základní sestavě samozřejmě musí být i naše pravá kůže a ruční výroba ve Zlíně,“ uvádí firma na svých stránkách.
Botas zároveň upozorňuje, že jde o skutečně limitovaný produkt. „Naši ševci sice nasadili neuvěřitelnou rychlost, ale do Vánoc stihneme jen omezené množství. Abychom dárek vyšperkovali k dokonalosti, do každé krabice přidáme i sběratelskou kartičku s podpisem pana Panenky.“
Antonín Panenka patří k nejvýraznějším osobnostem československého fotbalu. Do historie se nesmazatelně zapsal v roce 1976, kdy ve finále mistrovství Evropy proti Západnímu Německu proměnil rozhodující penaltu legendárním „dloubákem“. Tato technika od té doby nese jeho jméno a používají ji hráči po celém světě.
|
PSG potěšilo své fanoušky. Přináší vlastní limitovanou edici virálních hrnků
Většinu kariéry spojil s Bohemians Praha, kde se stal ikonou a později i čestným prezidentem klubu. Jeho fotbalové charisma i osobnostní přesah z něj udělaly legendu, kterou znají i lidé mimo fotbalové prostředí. Panenka se navíc celý život věnuje práci s mládeží, charitě i reprezentaci Bohemky doma i v zahraničí.
Jeho kolekce je v Česku mezi fotbalisty rarita. V domácím prostředí jde o jednu z prvních skutečně osobních řad obuvi přímo spojených s konkrétním hráčem. Ve světě je však běžné, že sportovní značky nabízejí modely bot či oblečení nesoucí jméno či podpis hvězdných sportovců.
|
Brankáři jako módní ikony. Podívejte se na netradiční kolekci reprezentačních dresů
Určité paralely lze najít i v minulosti na české fotbalové scéně. Bývalý záložník Sparty a Liberce Lukáš Vácha představil módní řadu LV6 vytvořenou ve spolupráci s návrhářem Lukášem Macháčkem, která cílila na moderní sportovní módu. Záložník Jan Sýkora zase rozjel vlastní oděvní značku BYJS zaměřenou na pouliční styl.