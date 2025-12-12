Panenka má vlastní boty. Limitka od Botasu odkazuje na dloubák i Bohemku

David Chuchma
  9:00
Legenda československého fotbalu Antonín Panenka spojila síly s českou značkou Botas a vznikla osobní kolekce obuvi slavného hráče. Limitovaná edice vychází z Panenkova slavného vršovického dloubáku i lásky k Bohemians. Není však jediným fotbalistou, který se v Česku pustil na módní trh.

„Kolekce ikony světového fotbalu. Zlatá odkazuje na legendární moment na mistrovství Evropy, kdy se začala psát historie vršovického dloubáku. Zelená zase na klub jeho srdce. Střih jsme navrhli ve spolupráci s Panem Fotbalistou, je inspirovaný jeho kopačkami. V základní sestavě samozřejmě musí být i naše pravá kůže a ruční výroba ve Zlíně,“ uvádí firma na svých stránkách.

Limitované boty Antonína Panenky stojí 2 999 Kč.
Součástí kolekce je také stylové tričko s Panenkovým motivem za 888 Kč.
Limitované boty Antonína Panenky nabízí Botas za 2 999 Kč.
Limitované boty Antonína Panenky nabízí Botas za 2 999 Kč.
Panenka uvádí limitovanou kolekci bot. Odkazuje v nich na Bohemku i svou kariéru
17 fotografií

Botas zároveň upozorňuje, že jde o skutečně limitovaný produkt. „Naši ševci sice nasadili neuvěřitelnou rychlost, ale do Vánoc stihneme jen omezené množství. Abychom dárek vyšperkovali k dokonalosti, do každé krabice přidáme i sběratelskou kartičku s podpisem pana Panenky.“

Antonín Panenka patří k nejvýraznějším osobnostem československého fotbalu. Do historie se nesmazatelně zapsal v roce 1976, kdy ve finále mistrovství Evropy proti Západnímu Německu proměnil rozhodující penaltu legendárním „dloubákem“. Tato technika od té doby nese jeho jméno a používají ji hráči po celém světě.

PSG potěšilo své fanoušky. Přináší vlastní limitovanou edici virálních hrnků

Většinu kariéry spojil s Bohemians Praha, kde se stal ikonou a později i čestným prezidentem klubu. Jeho fotbalové charisma i osobnostní přesah z něj udělaly legendu, kterou znají i lidé mimo fotbalové prostředí. Panenka se navíc celý život věnuje práci s mládeží, charitě i reprezentaci Bohemky doma i v zahraničí.

Jeho kolekce je v Česku mezi fotbalisty rarita. V domácím prostředí jde o jednu z prvních skutečně osobních řad obuvi přímo spojených s konkrétním hráčem. Ve světě je však běžné, že sportovní značky nabízejí modely bot či oblečení nesoucí jméno či podpis hvězdných sportovců.

Brankáři jako módní ikony. Podívejte se na netradiční kolekci reprezentačních dresů

Určité paralely lze najít i v minulosti na české fotbalové scéně. Bývalý záložník Sparty a Liberce Lukáš Vácha představil módní řadu LV6 vytvořenou ve spolupráci s návrhářem Lukášem Macháčkem, která cílila na moderní sportovní módu. Záložník Jan Sýkora zase rozjel vlastní oděvní značku BYJS zaměřenou na pouliční styl.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Sisková vs. JacquemotováTenis - - 12. 12. 2025:Sisková vs. Jacquemotová //www.idnes.cz/sport
12. 12. 14:30
  • 3.83
  • -
  • 1.25
Finsko vs. DánskoFlorbal - - 12. 12. 2025:Finsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
12. 12. 16:00
  • 1.00
  • 30.00
  • 30.00
Chomutov vs. Poruba 2011Hokej - 31. kolo - 12. 12. 2025:Chomutov vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
12. 12. 17:30
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.65
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Trenér musel v krizi naskočit do hry, dal dva góly. Jsem rozlámaný, přiznává Šulc

Ondřej Šulc se společně se svým trenérským kolegou Ondřejem Horynou pokusí...

Že se Ondřej Šulc na skok vrátí k aktivní kariéře, nebylo jasné až do poslední chvíle. „Ještě v autobuse jsme měli jen dohodu, že se na hřiště podívám v případě potřeby,“ vypráví jeden z trenérů...

12. prosince 2025  9:51

Panenka má vlastní boty. Limitka od Botasu odkazuje na dloubák i Bohemku

Panenka uvádí limitovanou kolekci bot. Odkazuje v nich na Bohemku i svou kariéru

Legenda československého fotbalu Antonín Panenka spojila síly s českou značkou Botas a vznikla osobní kolekce obuvi slavného hráče. Limitovaná edice vychází z Panenkova slavného vršovického dloubáku...

12. prosince 2025

Další čtyřicátník mezi střelci. Červenka pálí dál, po gólu hlásil: Dejte mi s tím pokoj!

Ke gólu si gratulují Filip Chlapík a Roman Červenka (vpravo), přijíždí k nim...

K této společnosti se připojil teprve jako třetí muž v historii. Roman Červenka se ve čtvrtek stal dalším čtyřicátníkem, který dokázal v dresu hokejové reprezentace vstřelit branku. „Ale radost z...

12. prosince 2025  8:39

Světový pohár v rychlobruslení Hamar 2025: program, výsledky, Češi

Metoděj Jílek v závodě Světového poháru v Heerenveenu.

Rychlobruslařská sezona je v plném proudu a pádí za další zastávkou. V pořadí čtvrtý díl Světového poháru se odehraje ve norském Hamaru. Soutěžit se bude od pátku 12. prosince do neděle 14. prosince....

12. prosince 2025  8:30

Jokič si proti Sacramentu znovu vylepšoval statistiky. Poslední čtvrtinu už odpočíval

Denverský lídr Nikola Jokič vymýšlí, jak se prosmýkne kolem Preciouse Achiuwy...

Jakmile se proti němu zjeví basketbalisté Sacramenta, jako by se lehce uculil. Nikola Jokič totiž ví, že proti Kings jednoduše zahrát umí. Pivot Denveru si v NBA při výhře 136:105 připsal 36 bodů, 12...

12. prosince 2025  8:14

Sjezd ONLINE: Ledecká v akci, naváže ve Svatém Mořici na povedený trénink?

Sledujeme online
Ester Ledecká trénuje ve Svatém Mořici.

Specialistky na rychlostní disciplíny zahajují ve Svatém Mořici olympijskou sezonu. V pátek je na programu Světového poháru první sjezd, v jehož startovním poli nechybí ani druhá lyžařka čtvrtečního...

12. prosince 2025

Jedeme zpět s ostudou, netajil Vašulín po prohře Sigmy na Gibraltaru

Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v...

Od našeho zpravodaje na Gibraltaru Povedených osm minut stačilo olomouckým fotbalistům k získání zdánlivého klidu, když se po zranění se vracející Daniel Vašulín napřáhl na hranici šestnáctky a s pomocí teče o patu obránce poslal míč...

12. prosince 2025  7:40

Ukázali jsme charakter, chválil Hyský. Druhá žlutá pro Jemelku byla přísná

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání na Panathinaikosu.

Při svém druhém venkovním zápase v Evropské lize plzeňské fotbalisty k výhře nedovedl. Ale remízy 0:0 na půdě Panathinaikosu si vzhledem k dlouhému početnímu oslabení cenil. „Hráče musím pochválit,...

12. prosince 2025  7:15

Pastrňák čtyřmi body režíroval výhru, Rittich vychytal triumf nad Anaheimem

Bostonský křídelník David Pastrňák přijímá gratulace ke vstřelenému gólu.

Po nedávné pauze kvůli zranění ukázal David Pastrňák velký hlad po hokeji. Ze dvou startů po návratu do sestavy Bostonu vyprodukoval celkově sedm bodů. Naposledy bilancí 2+2 režíroval triumf Bruins...

12. prosince 2025  5:49,  aktualizováno  7:11

Jak se začít trefovat? Charvátové pomohli kouč i přítel: Prostě šikovné české ručičky

Lucie Charvátová a Lukáš Dostál při tréninku v Hochfilzenu.

Od našeho zpravodaje z Rakouska Radikálně změníte tvar pažby. Z úchopu ve tvaru hrušky stvoříte s pomocí 3D tiskárny jakýsi pomeranč. Vystřelíte v přípravě o 3 000 nábojů víc než před rokem. A najednou už vaše střelba není tím...

12. prosince 2025  6:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Česko - Finsko, mela před domácí brankou.

Hokejová reprezentace prochází poslední zkouškou před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry odstartovaly výhrou českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy sledovat...

11. prosince 2025  11:08,  aktualizováno  23:39

Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté ani v šestém utkání hlavní fáze Evropské ligy neprohráli. Na půdě řeckého Panathinaikosu vybojovali remízu 0:0 a dostali se na hranici 10 bodů, která v uplynulém ročníku několika...

11. prosince 2025  19:50,  aktualizováno  23:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.