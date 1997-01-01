Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte si výrazné osobnosti té doby a podívejte se, jak se změnily a čemu se dnes věnují.
Autor: Zbyněk Stanislav, ČTK
Mezi největší osobnosti české atletiky nejen 90. let patří Jan Železný, považovaný za nejlepšího oštěpaře moderní éry. Získal tři olympijská zlata a jedno stříbro, je trojnásobným mistrem světa a držitelem světového rekordu z roku 1996.
Autor: ČOV
V současnosti se věnuje trenérské činnosti, za kterou byl opakovaně oceněn titulem Trenér roku. Mezi jeho svěřence patřila Barbora Špotáková, Vítězslav Veselý nebo Jakub Vadlejch, který spolupráci ukončil po rozšíření tréninkové skupiny o indického oštěpaře Níradže Čopru.
Autor: Kamaryt Michal, ČTK
Robert Změlík se v roce 1992 stal prvním československým olympijským vítězem v desetiboji, když triumfoval na hrách v Barceloně. K jeho dalším úspěchům patří zlato z halového mistrovství světa 1997 a stříbro z halového mistrovství Evropy 1992 i juniorského mistrovství světa 1988.
Autor: ČOV
Kariéru ukončil poměrně brzy, už ve 29 letech. Po sportu se věnoval podnikání, založil společnost Starlife zaměřenou na doplňky stravy, která se však dostala do vážných finančních problémů a skončila v insolvenci. Později své podnikání obnovil, a to opět pod stejným názvem.
Autor: Tomáš Frait / MFDNES + LN, Profimedia.cz
Změlíkovou reprezentační kolegyní byla mimo jiné skokanka do výšky a trojskokanka Šárka Kašpárková. Získala bronz na olympijských hrách v Atlantě a o rok později také titul mistryně světa. Na fotce z odletu na halové mistrovství Evropy 1994 v Paříži je se svým partnerem a trenérem Michalem Pogánym.
Autor: Dan Materna / MFDNES + LN, Profimedia.cz
Z vrcholového sportu nezmizela ani po konci kariéry v roce 2006. V dresu brněnského Valosunu nastoupila k utkání nejvyšší ženské basketbalové soutěže a přispěla dvěma body k výhře. Později působila jako kondiční trenérka, kandidovala v komunálních volbách v Brně, účinkovala ve StarDance a věnuje se také práci s mládeží.
Autor: Tilen Vajt / Pavel Dvořák, Expres.cz
Desetibojař Tomáš Dvořák patřil mezi nejlepší vícebojaře své éry. Získal bronz na olympijských hrách v Atlantě a třikrát se stal mistrem světa (1997, 1999, 2001), přičemž v roce 1999 zapsal světový rekord 8994 bodů. Jako jediný v historii dokázal hranici 8900 bodů překonat hned třikrát.
Autor: David Port / Lidove noviny / Profimedia
Ještě během profesionální kariéry se objevil v soutěži StarDance. Později byl zvolen šéftrenérem české atletické reprezentace, tuto funkci však opustil a ze sportu se úplně stáhl. V posledních letech se věnuje zahradničení.
Autor: Instagram @alicentejkalova
Rodačka ze slovenské Šaľy Zuzana Hlavoňová se do Česka dostala během studií na střední škole v Brně. Ve skoku do výšky získala stříbro na halovém mistrovství světa 1999 a halovém mistrovství Evropy 2000.
Autor: Doležal Michal, ČTK
Po mateřské pauze se už nedokázala vrátit do formy, ve které pravidelně atakovala dvoumetrovou hranici. Po neúspěšné kvalifikaci na olympijské hry v roce 2004 ukončila kariéru. Dnes působí jako odborná asistentka na Masarykově univerzitě v Brně.
Autor: Šálek Václav, ČTK
Ludmila Formánková byla v 90. letech nejlepší českou běžkyní na 800 metrů. Největší úspěchy zaznamenala v roce 1999, kdy se stala mistryní světa i halovou mistryní světa a zaběhla rekord šampionátu. Ve své kariéře získala i titul halové mistryně Evropy a reprezentovala na dvou olympijských hrách.
Autor: Herbert Slavík, MF DNES
V roce 2007 ukončila kariéru a následně se věnovala pedagogické činnosti. Dlouhodobě vyučovala tělesnou výchovu na gymnáziu v Čáslavi, dnes působí jako trenérka atletické mládeže. Na fotce je se svou bývalou trenérkou Jarmilou Kratochvílovou.
Autor: Pavlíček Luboš, ČTK
Po ukončení kariéry začal působit jako moderátor hlavní zpravodajské relace na stanici Prima (později CNN Prima News). V roce 2021 se k atletice vrátil jako trenér, v pražské Dukle vede vícebojařskou skupinu.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Mezi další úspěchy Formanové patří i stříbrná medaile z halového mistrovství světa 1995, kterou vybojovala se štafetou ve složení Hana Benešová, Naďa Koštovalová a Helena Dziurová (později Fuchsová). Na fotce jsou zleva.
Autor: Třeštík Jan, ČTK
Pro Naďu Koštovalovou, specialistku na 400 metrů, šlo o jeden z největších kariérních úspěchů. O dva roky později skončilo stejné kvarteto na halovém mistrovství světa v Paříži těsně pod stupni vítězů, na čtvrtém místě.
Autor: Turek Tomáš, ČTK
Koštovalová dnes působí jako trenérka a věnuje se práci s mládeží i profesionálními sportovci. Podílí se na kondiční přípravě fotbalových rozhodčích včetně těch na mezinárodní úrovni UEFA a trénuje také atletiku v klubu PSK Olymp Praha. Mezi její svěřenkyně se řadila i Lucie Neumannová, influencerka a dcera olympijské vítězky Kateřiny Neumannové.
Autor: Instagram @lucie.neumannova
Další členkou stříbrné štafety byla Helena Dziurová, později Fuchsová. V roce 1997 získala bronz na halovém mistrovství světa a na světovém šampionátu v Athénách skončila šestá jako druhá nejlepší Evropanka. O rok později přidala bronz z halového mistrovství Evropy a stříbro z mistrovství Evropy v Budapešti, kde si vytvořila osobní rekord.
Autor: AP, ČTK
V roce 2021 zemřela po dlouhém boji se zákeřnou nemocí. Bylo jí 55 let.
Autor: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
Na své největší úspěchy dosáhl Roman Šebrle až v novém tisíciletí, první medaili z velké akce ale získal už v roce 1999 na halovém mistrovství světa. O rok později vybojoval stříbro na olympijských hrách v Sydney. Jako první v historii překonal hranici 9000 bodů a z vrcholných akcí si odvezl celkem osmnáct medailí.
Autor: David Port / Lidové noviny, Profimedia.cz