náhledy
Jak se duely národního týmu na právě probíhajícím MS ve Švýcarsku zapíšou do dějin hokeje, se teprve ukáže. V minulosti však česká a dříve československá reprezentace zažila na světových šampionátech zápasy, které nebyly jen sportovní událostí, ale i generačním zážitkem či politickým symbolem. Připomeňte si duely, které zůstávají v paměti Čechů i desítky let poté, co se odehrály.
Autor: Profimedia.cz
Na mistrovství světa 1969 ve Stockholmu šlo v zápasech Československa se Sovětským svazem o mnohem víc než o body do tabulky. Srpnová okupace byla stará jen několik měsíců a každý souboj s týmem SSSR nesl obrovský emocionální náboj. Československo nejprve vyhrálo 2:0 a o týden později přidalo druhé vítězství 4:3. Hráči tehdy na ledě udělali něco, co lidé doma vnímali jako symbolickou odplatu za tanky v ulicích.
Autor: ČTK
V Československu vyšly do ulic statisíce lidí a radost z hokeje se v Praze i dalších městech přelila do otevřených protiokupačních protestů. Právě tyto oslavy se staly jedním z posledních velkých veřejných výkřiků odporu před nástupem tvrdé normalizace.
Autor: ČTK
Mistrovství světa 1972 se hrálo v Praze a československý tým jej ovládl. Po devíti letech sovětské nadvlády a poprvé od roku 1949 se Československo stalo mistrem světa. Ve finále porazilo symbolicky SSSR 3:2.
Autor: ČTK
Rok 1985 přinesl další domácí mistrovství a další velký československý zápis. Ve finále s Kanadou se nejvíce předvedl Jiří Šejba, když si připsal gólový hattrick. Zápas skončil 5:3. Dalšími střelci národního týmu byli Dárius Rusnák a Jiří Lála. Šlo o poslední titul pro Československo.
Autor: ČTK
O jedenáct let později zvedli Češi nad hlavu znovu mistrovský pohár. Poprvé jako samostatná Česká republika. Proti Kanadě to ve finále 1996 dlouho vypadalo na drama až do posledního střídání, jenže v závěru přišla rána Martina Procházky, která se zapsala do zlatého archivu. Český tým vyhrál 4:2.
Autor: ČTK
Na zápas s Kanadou na mistrovství světa 1997 nevzpomínají čeští fanoušci s nadšením. Je totiž možné, že kvůli jeho vyústění přišel tým o titul mistra světa. Frustrovaní kanadští hráči z NHL neunesli skvělý výkon českých hráčů a v závěru utkání rozpoutali peklo. Začali faulovat českého útočníka Vladimíra Vůjtka, který jim nastřílel hattrick. Když ho pak u mantinelu napadli v přesile, naskákali čeští hokejisté z lavičky na led a vyrazili Vůjtka bránit.
Autor: Michal Růžička / MAFRA, Profimedia.cz
Na ledové ploše se strhla divoká rvačka, během které soupeři bili i ležící české hráče. Rozhodčí nakonec udělili celkem 200 trestných minut. Češi vyhráli 5:3. Dodnes mnozí tvrdí, že kvůli zraněním některých klíčových hráčů během této řežby tým v následném rozpačitém duelu se Švédskem prohrál a nakonec dosáhl jen na bronz. Kanada naproti tomu turnaj vyhrála.
Autor: ČTK
I finále mistrovství světa 2001 nese zlatý lesk. Češi v něm porazili Finsko 3:2 a získali třetí titul v řadě, což se vžilo do povědomí národa jako takzvaný Zlatý hattrick.
Autor: ČTK
Semifinále se Švédskem v roce 2010 je zápas, u kterého stačí říct jediné jméno: Karel Rachůnek. Češi byli osm vteřin od vyřazení, když přišla střela, která prošla až do sítě a poslala zápas do prodloužení. Češi pak porazili Švédsko 3:2 po samostatných nájezdech.
Autor: Martin Sekanina / CNC , Profimedia.cz
A následovalo finále proti Rusku, do kterého po celou dobu turnaje podceňovaný český tým nevstupoval jako favorit. Jakub Klepiš ale šokoval soupeře i diváky, když skóroval už po 20 sekundách. Favorizovaný ruský tým plný hvězd pak tlačil, ale Češi si zlato nenechali vzít. Po výhře 2:1 získali titul, s nímž před šampionátem počítal jen málokdo.
Autor: Martin Sekanina / CNC, Profimedia.cz
Finále mistrovství světa 2024 v Praze mají fanoušci stále v živé paměti. Proti Švýcarsku dlouho rozhodovaly detaily, nervy - a v neposlední řadě výkon Lukáše Dostála. Pak ve třetí třetině udeřil David Pastrňák, který na svůj gól čekal celý turnaj. Přišel v nejlepší možný okamžik. Výhra 2:0 znamenala první české zlato od roku 2010.
Autor: Michal Růžička, MAFRA