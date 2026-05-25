Vítězství nad okupanty i krvavá řež s Kanadou. Nejslavnější zápasy Čechů na MS
MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...
Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně
Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.
Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?
V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...
Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B
Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?
Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas
Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...
Pavouk Chaly. Nikdy nefňukal, i Arsenal si může splnit, tuší Vachoušek
Přestup do Slavie, teď mistrovství světa, po něm vysněný Arsenal? Jestli kariéra fotbalisty Štěpána Chaloupka poroste dál strmě jako dosud, nemusí to být utopie. Svůj druhý velký sen ze seznamu si...
Gólman Dobeš držel Montreal ve hře, v prodloužení ale opět slavila Carolina
Ve velké formě chytající gólman Jakub Dobeš díky 35 zákrokům a bonusu v podobě asistence dlouho držel Montreal ve hře, nakonec se ale v play off NHL podruhé za sebou v prodloužení radovali hokejisté...
Štěstí už vyprchalo. Češi bez chemie, dál se hledají. Ve čtvrtfinále může číhat velká síla
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Na hokejovou krásu zapomeňte. Cesta k vítězství zatím pokaždé vedla úplně jinudy. Přes sílu. Přes vůli. Přes morál. Přes bojovnost. Zcela logicky se nabízela otázka, kdy to Čechům na mistrovství...
Knicks jsou po 27 letech ve finále NBA! Cleveland ve čtvrtém zápase roznesli
Suverénním výkon si basketbalisté New York Knicks poradili s Clevelandem, zvítězili 130:93 a finále Východní konference ovládli 4:0 na zápasy. Ve finále NBA se představí po 27 letech, titul naposledy...
POHLED: Rekordy ve Vegas nepadaly. Ale ani kvůli nim nemá doping smysl
Mělo jít o akci, která bude psát novou kapitolu sportu. Nebo tedy tak to aspoň organizátoři Enhanced Games sami předesílali. Dějiště: Las Vegas. Aréna za 50 milionů dolarů postavená jen pro tenhle...
Prozřel jsem dost pozdě. Hirt o pozici lídra, osudu i trénincích s banánem v kapse
Od našeho zpravodaje v Itálii Mechanik stáje NSN u týmového kamionu nadhodil: „A zastávku na kafe při tréninku jste už vybrali?“ Cyklisté souhlasně přikyvovali. Jan Hirt se před hotelem B&B na milánské periferii natřel opalovacím...
Nepodlehnout iluzi nekonečného bohatství. Jak investují sportovní legendy
Kariéra vrcholového sportovce může sice přinést na jedné straně velké příjmy ještě v raném věku, na druhé je však spojená i s vysokými náklady a trvá poměrné krátkou dobu. Jak se vyrovnávali s...
Prokletí domácích palubovek prolomeno. V pátém duelu Pardubice zdolaly Brno
Pardubičtí basketbalisté vedou v semifinále Maxa NBL nad brněnskými obhájci stříbrných medailí 3:2 na zápasy. Stali se prvním týmem, který v sérii zvítězil doma, páté utkání vyhráli 90:75. K třetímu...
Wolfsburg sestoupil z bundesligy, mezi německou elitou ho nahradí Paderborn
Fotbalisté Wolfsburgu sestoupili poprvé v klubové historii z nejvyšší německé soutěže, v níž hráli nepřetržitě od postupu v roce 1997. V odvetě baráže podlehli Paderbornu 1:2 po prodloužení, první...
Slovinsko - Itálie 5:1. Další rok mezi elitou. Přemožitelé Česka zvládli klíčový zápas
Hokejisté Slovinska budou i v příštím roce příslušníky elitní divize světového šampionátu. Rozhodla o tom jejich pondělní výhra 5:1 nad Itálií. Slovinci ve skupině B vyhráli dvakrát, kromě Itálie...
Britové se rozloučili porážkou, neuhráli ani bod. Německo i USA živí naděje na play off
Hořký turnaj za sebou mají hokejisté Velké Británie, po roce opět sestupují z elitní kategorie mistrovství světa. Na šampionátu ve Švýcarsku neuhráli ve skupině A ani bod, v pondělí večer podlehli...
