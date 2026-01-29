Kauza tenisového trenéra. Z nevhodného chování ho viní i bývalá světová jednička

Tenisová asociace WTA se zabývá vážnými stížnostmi, které se týkají španělského trenéra Rafaela Fonta de Mory. Podněty podaly dvě bývalé hráčky, mezi nimi i někdejší světová deblová jednička Pam Shriverová, která získala 20 grandslamových titulů s Martinou Navrátilovou.
Trenér Rafael Font de Mora se svou svěřenkyní, německou tenistkou Annou-Lenou...

Trenér Rafael Font de Mora se svou svěřenkyní, německou tenistkou Annou-Lenou Grönefeldovou, během turnaje Coupe Rogers (Montreal, 15. srpna 2006). | foto: Matthew Stockman / Getty Images North America / Getty Images via AFPProfimedia.cz

Americká tenistka Peyton Stearnsová v osmifinále US Open.
Markéta Vondroušová (dole) a Peyton Stearnsová bojují o čtvrtfinále tenisového...
Stížnosti směřují k údajnému nevhodnému chování trenéra během jeho dřívější práce s mladými hráčkami. Jeden z podnětů je anonymní, druhý pochází právě od Shriverové. WTA podle informací portálu The Athletic záležitost vyšetřuje prostřednictvím oddělení pro ochranu hráček.

Dokážu být tvrdá soupeřka, ví Svitolinová. Dělá jí radost semifinále i zprávy z domova

Shriverová ve svém vyjádření poukazuje na vztah Fonta de Mory s bývalou profesionální tenistkou Meghann Shaughnessyovou. Spolupracovat začali v 90. letech, kdy bylo Shaughnessyové 13 let. Postupně se přestěhovala do trenérovy akademie v Arizoně a pak i k němu domů. V době, kdy jí bylo 14 let, bylo Fontu de Morovi 25. Později spolu navázali partnerský vztah a zasnoubili se, když Shaughnessyové bylo 19 let. Trenér dlouhodobě tvrdí, že k žádnému romantickému vztahu nedošlo před jejím dosažením plnoletosti.

Podle tehdejších zpráv magazínu Sports Illustrated vedla jejich trenérská spolupráce k napjatým vztahům s rodiči hráčky. Americký tenisový svaz USTA jí navíc odmítl poskytnout standardní finanční podporu, a to právě kvůli obavám z nevhodného vztahu. Shaughnessyová sama však nikdy oficiální stížnost nepodala. Pár se rozešel v roce 2005.

Alcaraz i Sabalenková zvládli v Melbourne čtvrtfinále. Siniaková končí v mixu

Druhá stěžovatelka, jejíž identita není zveřejněna, podle The Athletic tvrdí, že se k ní Font de Mora choval agresivně, fyzicky i verbálně. Popisuje nadávky, křik do obličeje a úmyslné odpalování míčů jejím směrem.

Trenér obvinění odmítá. „Vaše otázky vycházejí z nepravdivých tvrzení. Spolupracuji s největšími profesionály a jsem velmi pozitivní trenér,“ uvedl v reakci na dotaz médií.

Byla jsem spratek, vzpomíná mladá tenistka. Teď jí radí i idol Djokovič

Trenér nyní spolupracuje s čtyřiadvacetiletou Američankou Peyton Stearnsovou, která se letos na Australian Open dostala do třetího kola. Na dotaz ohledně minulosti svého trenéra Stearnsová reagovala zdrženlivě: „Ano, vím o tom, ale teď se k tomu nebudu vyjadřovat.“ Oba před sezonou absolvovali společný tréninkový blok a plánují pokračovat v plnohodnotné spolupráci.

