Stížnosti směřují k údajnému nevhodnému chování trenéra během jeho dřívější práce s mladými hráčkami. Jeden z podnětů je anonymní, druhý pochází právě od Shriverové. WTA podle informací portálu The Athletic záležitost vyšetřuje prostřednictvím oddělení pro ochranu hráček.
Shriverová ve svém vyjádření poukazuje na vztah Fonta de Mory s bývalou profesionální tenistkou Meghann Shaughnessyovou. Spolupracovat začali v 90. letech, kdy bylo Shaughnessyové 13 let. Postupně se přestěhovala do trenérovy akademie v Arizoně a pak i k němu domů. V době, kdy jí bylo 14 let, bylo Fontu de Morovi 25. Později spolu navázali partnerský vztah a zasnoubili se, když Shaughnessyové bylo 19 let. Trenér dlouhodobě tvrdí, že k žádnému romantickému vztahu nedošlo před jejím dosažením plnoletosti.
Podle tehdejších zpráv magazínu Sports Illustrated vedla jejich trenérská spolupráce k napjatým vztahům s rodiči hráčky. Americký tenisový svaz USTA jí navíc odmítl poskytnout standardní finanční podporu, a to právě kvůli obavám z nevhodného vztahu. Shaughnessyová sama však nikdy oficiální stížnost nepodala. Pár se rozešel v roce 2005.
Druhá stěžovatelka, jejíž identita není zveřejněna, podle The Athletic tvrdí, že se k ní Font de Mora choval agresivně, fyzicky i verbálně. Popisuje nadávky, křik do obličeje a úmyslné odpalování míčů jejím směrem.
Trenér obvinění odmítá. „Vaše otázky vycházejí z nepravdivých tvrzení. Spolupracuji s největšími profesionály a jsem velmi pozitivní trenér,“ uvedl v reakci na dotaz médií.
Trenér nyní spolupracuje s čtyřiadvacetiletou Američankou Peyton Stearnsovou, která se letos na Australian Open dostala do třetího kola. Na dotaz ohledně minulosti svého trenéra Stearnsová reagovala zdrženlivě: „Ano, vím o tom, ale teď se k tomu nebudu vyjadřovat.“ Oba před sezonou absolvovali společný tréninkový blok a plánují pokračovat v plnohodnotné spolupráci.