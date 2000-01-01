Už v pátek 8. května odstartuje v bulharském Nesebaru 109. ročník Giro d’Italia. Slavná italská Grand Tour ale během své historie nenabídla jen velké sportovní příběhy a legendární vítězství. Zapsaly se do ní také tragické nehody, dopingové skandály, kontroverzní momenty i zmatky, které otřásly cyklistickým světem. Připomeňte si deset událostí, na které fanoušci Gira dodnes nezapomněli.
Belgický fenomén Eddy Merckx měl v roce 1969 Giro pevně ve svých rukách a směřoval za dalším velkým triumfem. V průběhu závodu ale přišla studená sprcha v podobě pozitivního dopingového testu, po němž byl okamžitě diskvalifikován.
Merckx vinu dlouhodobě odmítal, mluvil o omylu či manipulaci, a jeho vyloučení tak vyvolalo obrovskou kontroverzi. Jeden z největších šampionů historie odjížděl ze závodu zlomený. Ikonický snímek ho zachycuje na hotelovém pokoji v Hotelu Excelsior krátce po oznámení jeho diskvalifikace.
I v roce 1999 měl růžový dres jasného majitele a italský vrchař Marco Pantani směřoval ke svému druhému celkovému vítězství.
Krátce před koncem ale přišel šok, když legendární „Pirát“ neprošel kontrolou hematokritu a byl ze závodu vyřazen. Pantani vinu odmítal, přesto musel Giro opustit. Jeho odchod z hotelu v Madonna di Campiglio za doprovodu policie a zdrcený výraz obletěly svět.
I po jeho konci v 82. ročníku Gira řada fanoušků věřila, že Pantani měl být celkovým vítězem. Nápis na transparentu říká: „Skutečný růžový dres patří Pantanimu.“
V roce 2001 patřil domácí lídr Gilberto Simoni k hlavním favoritům na celkové vítězství a nakonec Giro skutečně ovládl. O rok později se ale dostal do problémů kvůli pozitivnímu testu na kokain a hrozil mu zákaz startu.
Simoni se hájil tím, že látka pocházela z léku od zubaře. Po dlouhém sporu byl nakonec očištěn a na Giru si v roce 2002 dojel pro etapové vítězství. Kauza ale jeho kariéru na čas výrazně poznamenala.
Dramatické chvíle provázely závěrečnou etapu Gira v roce 2009. Ruský závodník Denis Meňšov měl celkové vítězství na dosah, na mokré dlažbě v Římě ale těsně před cílem upadl a na chvíli to vypadalo, že o triumf přijde.
Meňšov se nakonec rychle zvedl, nasedl zpět na kolo a dojel do cíle. I přes dramatický moment celkové vítězství uhájil.
Nejtragičtější příběh novodobé historie Gira napsal belgický závodník Wouter Weylandt. Ještě v roce 2010 slavil vítězství ve třetí etapě, o rok později ale přišel osudný moment právě v etapě se stejným číslem.
Weylandt upadl při sjezdu z Passa del Bocco zhruba 25 kilometrů před cílem a svým zraněním na místě podlehl.
Belgičan se stal čtvrtým jezdcem v historii italské Grand Tour, který při závodě zemřel, a jeho památku si peloton připomíná dodnes.
V roce 2014 horskou etapu Gira poznamenalo husté sněžení a zmatek v pelotonu. V jednu chvíli nebylo jasné, zda se závod jede naplno, nebo je neutralizovaný, a část jezdců proto zvolnila.
Kolumbijský cyklista Nairo Quintana však pokračoval v závodním tempu, využil situace a výrazně si polepšil v celkovém pořadí.
Etapa dodnes vyvolává spory o její regulérnosti, přesto sehrála klíčovou roli na cestě za Quintanovým celkovým vítězstvím.
Dramatický zvrat přinesly horské etapy Gira v roce 2016. Nizozemský jezdec Steven Kruijswijk měl růžový dres pod kontrolou a zdálo se, že směřuje k celkovému triumfu. V rozhodující chvíli ale přišel pád ve sjezdu, kdy narazil do sněhové bariéry a přišel o cenný náskok.
Zranění i ztráta času ho vyřadily z boje o vítězství, v závěru navíc přišel další tvrdý pád.
Z nečekaného obratu nakonec těžil Vincenzo Nibali. Ital přezdívaný „Žralok z Messiny“ ovládl Giro podruhé v kariéře.
Chris Froome přijel na Giro v roce 2018 jako jeden z hlavních favoritů, hned na začátku ale spadl při tréninku před úvodní etapou a v prvních dvou týdnech postupně ztrácel. Jeho šance na celkové vítězství se zdály být minimální.
V závěrečném týdnu se ale Froome zvedl a v rozhodující horské etapě zaútočil už zhruba 80 kilometrů před cílem. Dlouhým sólovým únikem získal několik minut na všechny soupeře a otočil celé pořadí. Jeho výkon bývá označován za jeden z největších v historii Gira.
Giro d’Italia v roce 2020 výrazně poznamenala pandemie koronaviru, kvůli které se italská Grand Tour mimořádně nejela tradičně v květnu, ale až na podzim.
Závod provázela přísná opatření, pravidelné testování i roušky v týmových zónách a prostorách kolem startu. Během tří týdnů navíc přibylo několik pozitivních testů a ze závodu odstoupili klíčoví závodníci i celé týmy.
Českým fanouškům však 103. ročník třítýdenního závodu po Itálii přinesl radost, když si Josef Černý dojel pro vítězství v 19. etapě. Tu ovládl po úspěšném úniku, přestože byla kvůli protestu závodníků zkrácena přibližně na polovinu.
Nejen vracející se covid, ale i špatné počasí poznamenaly Giro v roce 2023. Řada elitních závodníků skončila na zemi po pádech na mokrých silnicích, do hromadného karambolu se připletl také Mark Cavendish.
Pádům se nevyhnul ani velký favorit na celkové vítězství Remco Evenepoel, který nakonec musel závod opustit kvůli nákaze koronavirem.
Pro premiérové vítězství na Giro d’Italia si tak dojel Slovinec Primož Roglič, který se do čela dostal díky fenomenálnímu výkonu v předposlední etapě. V horské časovce navzdory technickým komplikacím porazil do té doby vedoucího Brita Gerainta Thomase o 40 vteřin a zajistil si celkový triumf.
