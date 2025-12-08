Padesát let fotbalu na jednom místě. Adidas spustí prodej legendárních míčů

David Chuchma
  19:01
Některé góly, zápasy i hráči zůstanou navždy ve fotbalových dějinách mistrovství světa. K nim ale neodmyslitelně patří i ikonické míče. Společnost Adidas nyní představila exkluzivní kolekci všech oficiálních balónů ze světových šampionátů – od legendárního Telstaru až po nový míč pro MS 2026.
Ikony světového fotbalu v jednom přehledu. Míče, které psaly dějiny. | foto: Adidas

Nejde jen o nostalgii. Nová kolekce míčů představuje ucelený příběh vývoje designu, technologií i samotného fotbalu. Ve sbírce se objevuje všech 15 oficiálních zápasových míčů mistrovství světa – od průkopnického Telstaru přes ikonický Tango, technologický zlom v podobě Aztecy až po moderní míče Brazuca, Telstar 18 a Al Rihla.

Adidas připravil tři různé varianty podle toho, jak hluboko chtějí fanoušci do historie proniknout a zároveň jak moc si budou chtít sáhnout do kapsy.

Mini set je cenově nejdostupnější možnost. Obsahuje všech 15 míčů ve zmenšené podobě, uložených ve speciální sběratelské krabici s přehledem vývoje designu. Cena je 250 eur, tedy přibližně 6 300 Kč.

Druhá možnost bude takzvaný Klub set. Ten představuje cenově relativně dostupnou variantu pro fotbalové fanoušky. Nabídne klasické šité zpracování s moderním povrchem a vyjde na 400 eur, tedy asi 10 000 Kč. Dostupný bude globálně, s výjimkou Evropy.

Pro set míří na nejnáročnější sběratele. Dorazí na začátku příštího roku v přísně limitovaném počtu méně než tří tisíc kusů pro celý svět. Každý míč je vyroben pomocí technologií odpovídajících původní době vzniku jednotlivých modelů. Cena se bude pohybovat kolem 2 500 eur, zhruba tedy 63 tisíc Kč.

Kolekce je zároveň ukázkou padesáti let technologického vývoje. Od ručně šitých kožených panelů přes slavné experimenty s tvarem u německého Teamgeistu nebo kritizovaného Jabulaniho až po dnešní vysokorychlostní konstrukce balónů pro moderní hru.

