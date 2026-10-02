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Ozempic neužívám. Dejte mi pokoj, tenistka Anisimová se pustila do kritiků

Autor:
  11:15
Amanda Anisimovová se raduje z vítězného úderu.

Amanda Anisimovová se raduje z vítězného úderu. | foto: Reuters

Amanda Anisimovová ve třetím kole US Open
Amanda Anisimovová ve třetím kole US Open
Amanda Anisimovová mává fanoušků po výhře v osmifinále Australian Open.
Amanda Anisimovová hraje forhend ve druhém kole Australian Open.
16 fotografií
Americká tenistka Amanda Anisimovová se na sociálních sítích pochlubila proměnou postavy. Pětadvacetiletá hráčka se kromě komplimentů však dočkala také kritiky. Někteří lidé ji obviňovali, že za novou vizáž vděčí injekcím na hubnutí.

Dvojnásobná grandslamová finalistka a bývalá světová trojka prochází v posledních měsících náročným obdobím. Trápí ji kolísavá forma i problémy se zápěstím, kvůli kterým musela vynechat několik turnajů.

Na své kondici však dál pracuje, což ukázala fotografií z posilovny, kterou zveřejnila na instagramu.

Její štíhlejší postava mezi částí sledujících vyvolala spekulace, že užívá Ozempic, lék původně určený především k léčbě cukrovky 2. typu, který se však v posledních letech využívá také při snižování hmotnosti.

Anisimovová se proti nařčením ohradila: „Všem zdravotním expertům a odborníkům na hodnocení postav v komentářích vzkazuji: Ozempic neužívám. Prosím, dejte mi pokoj a přestaňte mě zatahovat do svých úžasných příspěvků.“

Podobné spekulace v minulosti provázely také proměnu tenisové legendy Sereny Williamsové. Ta však na rozdíl od své krajanky otevřeně přiznala užívání léků ze skupiny GLP-1. Zdůraznila přitom, že je nevnímá jako snadnou cestu k vysněné postavě, ale jako prostředek, který jí pomohl podpořit výsledky dosažené zdravou stravou a cvičením.

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