Dvojnásobná grandslamová finalistka a bývalá světová trojka prochází v posledních měsících náročným obdobím. Trápí ji kolísavá forma i problémy se zápěstím, kvůli kterým musela vynechat několik turnajů.
Na své kondici však dál pracuje, což ukázala fotografií z posilovny, kterou zveřejnila na instagramu.
Její štíhlejší postava mezi částí sledujících vyvolala spekulace, že užívá Ozempic, lék původně určený především k léčbě cukrovky 2. typu, který se však v posledních letech využívá také při snižování hmotnosti.
Anisimova crazy transformation 🤯👏 pic.twitter.com/RcGvNoz5EY— SK (@Djoko_UTD) September 21, 2026
Anisimovová se proti nařčením ohradila: „Všem zdravotním expertům a odborníkům na hodnocení postav v komentářích vzkazuji: Ozempic neužívám. Prosím, dejte mi pokoj a přestaňte mě zatahovat do svých úžasných příspěvků.“
Podobné spekulace v minulosti provázely také proměnu tenisové legendy Sereny Williamsové. Ta však na rozdíl od své krajanky otevřeně přiznala užívání léků ze skupiny GLP-1. Zdůraznila přitom, že je nevnímá jako snadnou cestu k vysněné postavě, ale jako prostředek, který jí pomohl podpořit výsledky dosažené zdravou stravou a cvičením.