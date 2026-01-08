Tři tisíce Norů sebraly Čechům otužilecký Guinnessův rekord. Vencl ho chce zpět

„Říkali jsme si, že naše rekordní snažení je uzavřená kapitola, dokud nás někdo nepřekoná. Takže teď díky Norům máme náboj, že si rekord budeme chtít vzít nazpátek,“ uvedl organizátor českého výkonu David Vencl, držitel světových rekordů v plavání a potápění pod ledem.
„Spolu s Honzou Bartoněm a Lukášem Knazovičem jsme si hned zavolali a vymýšlíme, co s tím.“
Norové se sešli v obci Sola, která je součástí oblasti Stavanger. Jen tak tak splnili pravidla Guinnessovy knihy rekordů, voda totiž měla 9,9 stupně Celsia, byla tedy jen o vous chladnější než požadovaných 10 stupňů. Účastníci museli v moři vydržet minutu ponoření alespoň po pupík. Pořadatelé jich napočítali 3 134.
|
OBRAZEM: Ledoví vlci i olympioničky. Jak otužilci vytvořili světový rekord
„Norové měli s teplotou vody štěstí, my šli na jistotu, u nás byla pod čtyři stupně Celsia. Potenciál překonat jejich výkon cítíme. Ani bych nebyl příliš nervózní. Musíme mnohem víc komunikovat se Slováky, Poláky a Němci. Někteří otužilci volají po destinaci víc ve středu republiky, bohužel Mácháč, kam bychom se vešli, zamrzá. Nakonec jsme se zase shodli pro Most,“ prozradil popularizátor otužování Vencl.
Věc má ale háček, o rekord se hlásí také Američané. V Birch Bay ve státě Washington se letos 1. ledna shromáždilo 6 213 lidí, aby zdolali norské otužilce. Nakonec jich bylo oficiálně započítáno 4 917. Guinnessova kniha rekordů výkon zatím neuznala právě kvůli problémům se sčítáním účastníků.
„Měli nějaké čipy, ale ne komisaře z Guinnessovky. Zpětně se prý pokusí přes video dokázat, kolik tam bylo otužilců, ale nevím, jak půjde zkontrolovat takovou masu. Jsem zvědavý, jak to dopadne,“ je Vencl napnutý. „Kdybychom měli atakovat pět tisíc účastníků, nevím, kam bychom je dali. Vylít břehy Mostu?“