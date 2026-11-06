Laťku má nastavenou pořádně vysoko. Jeho otec patří k nejlepším fotbalistům historie. Jedenačtyřicetiletý Portugalec je se 146 góly ve 234 zápasech historicky nejlepším střelcem reprezentačního fotbalu. Během kariéry získal pět Zlatých míčů, pětkrát triumfoval v Lize mistrů a s Portugalskem ovládl mistrovství Evropy v roce 2016 i dva ročníky Ligy národů. Čtyřikrát navíc získal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských lig.
Vyrovnat se takovým úspěchům bude pro Cristiana mladšího pořádný oříšek. A přestože má kariéru teprve před sebou, už nyní čelí kritice. Mladík, který dosud reprezentoval Portugalsko v kategoriích do 15 a 16 let, podle některých fanoušků do výběru nejlepších mladých fotbalistů země nepatří a za nominaci vděčí především slavnému otci.
Jiní se ho naopak zastávají a oceňují nejen jeho schopnosti, ale projevují pochopení nad tím, jak náročné bude prosadit se v Ronaldově stínu. „Má před sebou velké boty, do kterých musí dorůst, ale věřím, že to zvládne,“ napsal jeden z komentujících na Instagramu.
Cristiano Jr. má k otci velmi blízko. Ronaldo ho ve fotbalové kariéře podporuje a společně tráví spoustu času. Čas od času se také na Instagramu pochlubí fotografiemi, na nichž porovnávají svaly. Na muskulaturu otec zatím jednoznačně vede. „Zatím ještě ne,“ zavtipkoval Ronaldo u letošní fotografie z konce července, z nichž je patrné, že syn má zatím co dohánět.
Naproti tomu výškou už ho syn překonal. Ronaldo starší měří 187 centimetrů, jeho nejstarší potomek tak pravděpodobně měří kolem 190 centimetrů.
Ronaldo se netají přáním, že by si se synem rád jednou zahrál profesionální zápas. Na reprezentační úrovni už se mu to nesplní. Ve čtvrtek oznámil konec svého více než dvacetiletého působení v portugalském národním mužstvu. S fotbalem se však zatím neloučí. Nadále obléká dres saúdskoarabského an-Nassru, v jehož mládežnickém týmu působí také Cristiano Junior.
Čas na splnění snu se ale krátí. Ronaldo totiž v letošním rozhovoru pro Vogue naznačil, že letošní sezona, během níž by rád dosáhl magické hranice tisíce vstřelených gólů, může být jeho poslední. Smlouva s an-Nassrem mu vyprší v létě 2027.
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Odevzdávám dres s číslem sedm. Cristiano Ronaldo ukončil reprezentační kariéru